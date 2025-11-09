Menu Rechercher
Alexis Beka Beka marque trois ans après !

Par André Martins
1 min.
Alexis Beka Beka face à Toulouse la saison dernière @Maxppp
Antwerp 3-1 La Louvière

Belle histoire en Belgique malgré la défaite. Alexis Beka Beka a retrouvé le chemin des filets lors du revers de La Louvière face à Antwerp (1-3), samedi, pour le compte de la 14e journée de Jupiler Pro League. Entré en jeu à la 77e minute, l’ancien milieu de Nice et de Caen a inscrit le seul but de son équipe à la 86e, signant ainsi sa première réalisation professionnelle depuis plus de trois ans. Son dernier but en pro remontait au 25 août 2022, lors du barrage retour de Ligue Europa Conférence avec le Gym contre le Maccabi Tel-Aviv (2-0, a.p.).

Ce but marque un vrai tournant pour le milieu français, qui a traversé une période extrêmement difficile après avoir menacé de mettre fin à ses jours en septembre 2023. Après avoir résilié son contrat avec Nice en août 2024, il s’était relancé avec la réserve de Caen avant de rejoindre La Louvière l’été dernier.

