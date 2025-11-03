Barça : Alejandro Balde prend la défense de Lamine Yamal

Le FC Barcelone a retrouvé le sourire après sa victoire 3-1 face à Elche à Montjuïc. Pointé du doigt pour son attitude sur et en dehors du terrain ces dernières semaines, Lamine Yamal a répondu présent en se distinguant notamment en première période, avec un but et une prestation accomplie. Après la rencontre, son coéquipier et ami Alejandro Balde a tenu à saluer les performances du jeune attaquant espagnol et à souligner sa maturité.

« C’est vrai qu’il est toujours sous les projecteurs. Je pense que c’est un grand professionnel, malgré son très jeune âge. Ce qu’il fait est incroyable. Parfois les gens ne le remarquent pas, mais ce qu’il accomplit à 18 ans est indescriptible. Il montre une énorme personnalité, travaille chaque jour pour progresser et aujourd’hui, on l’a vu. Il a un talent spécial et il le met pleinement à profit », a confié le latéral gauche.