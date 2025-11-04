La décision radicale du Barça pour Lamine Yamal, l’Europe met la pression au PSG

Lamine Yamal remplaçant ?

Lamine Yamal traverse une période compliquée en ce moment, la faute à une pubalgie qui l’empêche de revenir à son meilleur niveau. D’après le journal AS, le FC Barcelone a décidé de prendre une décision radicale à son sujet. Pour éviter à Lamine une rechute ou du moins pour en minimiser l’impact, son temps de jeu sera géré avec soin. Cela signifie qu’il ne jouera pas tous les matchs en entier, comme il en avait l’habitude et qu’il doit donc comprendre et accepter un rôle de remplaçant parfois. Flick et le staff médical lui ont expliqué que terminer les matchs sur le banc est un élément fondamental de son traitement. Reste à savoir comment l’intéressé accueillera cette nouvelle.

PSG-Bayern Munich, choc au sommet

«Une soirée grand luxe» attend les amoureux du ballon rond comme le placarde L’Equipe avec une rencontre de prestige entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Invaincus en 15 matchs depuis le début de la saison, le géant bavarois va défier les Champions d’Europe en titre. Une mission de taille pour les hommes de Luis Enrique qui affichent deux visages depuis le début de la saison. En C1, la machine parisienne tourne à plein régime avec 13 buts inscrits en 3 matchs comme le précise le quotidien français. Mais en Ligue 1, le PSG ronronne et soulève des interrogations quant à sa créativité. La pression est sur le club de la capitale qui a un statut à assumer. Toute la presse s’attend à un spectacle ce soir. «Un sommet, une promesse», écrit Le Parisien. Ce PSG-Bayern Munich a tout d’une finale avant l’heure, lâche Le Progrès. En Espagne, le journal AS parle aussi de «finale anticipée».

Retour au bercail pour TAA et Xabi Alonso

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas regarder le PSG-Bayern Munich, vous aurez le droit à une autre affiche de rêve, Liverpool contre le Real Madrid, le remake de la finale 2022. Un choc qui sera marqué par le retour de l’enfant du club, Trent Alexander-Arnold. Comme le placarde le Daily Mirror, Van Dijk ne fera aucun cadeau à son ancien coéquipier. Le capitaine des Reds affirme que Liverpool fera tout pour « compliquer la tâche » à l’Anglais pour son retour à Anfield. Le Daily Mail s’interroge de son côté sur l’accueil qui sera réservé au latéral droit qui peine pour l’instant à s’imposer au sein de la Casa Blanca. A son départ, les supporters avaient très mal vécu le transfert de l’enfant du club qui est parti libre. Xabi Alonso retrouve aussi Liverpool, où il est arrivé à 22 ans et a joué pendant cinq saisons. Au total, il aura disputé 143 matchs sous le maillot des Reds, marquant le club par sa classe et surtout le duo qu’il formait avec la légende du club, Steven Gerrard.