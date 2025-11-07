Le Bayern Munich veut encore s’offrir un international français

Mardi soir, Ibrahima Konaté a livré une prestation XXL face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-0). Le Frenchy avait de quoi être motivé, puisqu’il aimerait rejoindre la capitale espagnole comme révélé en exclusivité sur notre site. Mais rester chez les Reds n’est pas impossible. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore a une offre de prolongation entre les mains. Il prend le temps de la réflexion, lui qui est en position de force et qui a une décision importante à prendre. Partir ou rester ? Telle est la question.

Si rester à Liverpool est une réelle option, s’en aller est également envisageable. Le Paris Saint-Germain apprécie beaucoup son profil comme expliqué par nos soins. Concernant le Real Madrid, il a aussi tapé dans l’œil des recruteurs. Longtemps considéré comme une priorité, il est désormais placé derrière Dayot Upamecano dans la liste établie par les Madrilènes, qui ont trouvé un accord verbal avec le joueur du Bayern Munich selon nos informations. Sans compter que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’écartent pas la possibilité de prolonger le bail d’Antonio Rüdiger. Ce qui ne fait pas les affaires de Konaté.

La priorité du Bayern Munich en cas de départ d’Upamecano

Mais le natif de Paris voit une autre porte s’ouvrir. Ce vendredi, Bild révèle que le Bayern Munich pense sérieusement à lui si jamais aucun accord n’est trouvé avec Upamecano. Un intérêt que nous pouvons vous confirmer. Si tout est encore possible concernant "Upa", ce dossier s’éternise depuis des mois en raison d’un désaccord entre le joueur et son club. Pour éviter de se retrouver en pleine galère, les Bavarois ont donc décidé d’explorer le marché. Récemment, le nom de Marc Guehi (Crystal Palace) a été cité. Mais ce vendredi, c’est celui de Konaté qui est en tête de liste. Un autre joueur tricolore qui pourrait donc rejoindre la Bavière, où évoluent également les Français Michael Olise et Sacha Boey sans compter Dayot Upamecano.

Bild assure que le Bayern Munich est en pourparlers avec l’entourage du joueur de Liverpool. Un élément expérimenté et dans la force de l’âge, qui sera disponible pour 0€ et qui connaît parfaitement le championnat allemand depuis son passage au RB Leipzig entre 2017 et 2021. Il est donc le plan A en cas de départ d’Upamecano. Mais à Munich, on espère garder le défenseur comme l’a avoué Freund en conférence de presse. « Notre objectif principal est de prolonger le contrat d’Upa, et ce n’est un secret pour personne. Il n’est pas surprenant que de nombreux clubs s’intéressent à lui. Il est l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Notre but est qu’il reste longtemps avec nous. Il se sent vraiment comme chez lui ici. Nous sommes en discussions, mais il n’y a rien de nouveau à signaler pour le moment.» La suite au prochain épisode…