Le RB Leipzig ne veut pas lâcher El Chadaille Bitshiabu

Le 6 juin dernier, El Chadaille Bitshiabu, qui a quitté le Paris Saint-Germain en 2023 en échange de 15 M€, prolongeait son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2029. Depuis, le défenseur de 20 ans joue peu. Cette saison, il ne totalise que quatre apparitions, dont deux comme titulaire.

Pourtant, son club ne veut pas le laisser filer cet hiver, même en prêt. Sky Allemagne assure que même si le Français n’est pas content de son temps de jeu, il fait toujours partie des plans du RBL. La formation germanique souhaite conserver l’ancien Parisien pendant la deuxième moitié de la saison et pense à en faire le successeur de son compatriote Castello Lukeba, quand ce dernier aura mis les voiles.