OM : Roberto De Zerbi monte au créneau pour Igor Paixao

Roberto De Zerbi vole au secours d’Igor Paixao. Auteur d’un seul petit but en Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM, et en grande difficulté face à l’Atalanta mercredi (il avait marqué contre l’Ajax et le Sporting en Ligue des Champions avant), le Brésilien n’a pas été épargné dans la presse. Ce midi, De Zerbi a tenu à rappeler que son joueur n’était pas au top de sa forme face aux Italiens.

«Contre l’Atalanta, Paixao n’était pas très bien physiquement. À Lisbonne, il a dribblé tout le monde en première mi-temps, même les ramasseurs de balle, c’est juste une question physique. Il joue beaucoup. Ça reste un joueur important pour nous, l’Atalanta défendait de manière particulière et physique. Il doit dribbler, faire des erreurs et recommencer. Les joueurs de qualité ne doivent pas penser à ne pas faire d’erreurs, mais à faire les choses», a exprimé RDZ, à la veille de la réception de Brest en Ligue 1.