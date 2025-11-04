LdC : le classement de la phase de ligue

La quatrième journée de Ligue des Champions offre des bouleversements au classement de la phase de la ligue. Arsenal et le Bayern Munich, grâce à leurs succès respectifs face au Slavia Prague et au PSG, sont les deux seules équipes à compter 12 points, soit le maximum possible. Le Real Madrid est tombé à Liverpool et comptabilise 9 points, comme le PSG.

L’AS Monaco, grâce à son succès arraché sur la pelouse de Bodo/Glimt remonte à la 18e place et la bonne opération de la soirée est à mettre au compte de Tottenham, qui passe 7e. L’Inter pourra rejoindre demain soir le Bayern et Arsenal en tête en cas de succès contre le Kairat Almaty.

Le classement complet de la Ligue des Champions