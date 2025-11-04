Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le classement de la phase de ligue

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Le trophée de la Champions League @Maxppp
terminé - 21:00 Liverpool 1 Real Madrid 0
terminé - 21:00 PSG 1 Bayern Munich 2

La quatrième journée de Ligue des Champions offre des bouleversements au classement de la phase de la ligue. Arsenal et le Bayern Munich, grâce à leurs succès respectifs face au Slavia Prague et au PSG, sont les deux seules équipes à compter 12 points, soit le maximum possible. Le Real Madrid est tombé à Liverpool et comptabilise 9 points, comme le PSG.

Le classement de la Ligue des Champions

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 12 4 +11 4 0 0 14 3
2 Logo Arsenal Arsenal 12 4 +11 4 0 0 11 0
3 Logo PSG PSG 9 4 +9 3 0 1 14 5
4 Logo Inter Milan Inter Milan 9 3 +9 3 0 0 9 0
5 Logo Real Madrid Real Madrid 9 4 +6 3 0 1 8 2
6 Logo Liverpool Liverpool 9 4 +5 3 0 1 9 4
7 Logo Tottenham Tottenham 8 4 +5 2 2 0 7 2
8 Logo Dortmund Dortmund 7 3 +5 2 1 0 12 7
9 Logo Man City Man City 7 3 +4 2 1 0 6 2
10 Logo Sporting Sporting 7 4 +3 2 1 1 8 5
L’AS Monaco, grâce à son succès arraché sur la pelouse de Bodo/Glimt remonte à la 18e place et la bonne opération de la soirée est à mettre au compte de Tottenham, qui passe 7e. L’Inter pourra rejoindre demain soir le Bayern et Arsenal en tête en cas de succès contre le Kairat Almaty.

Le classement complet de la Ligue des Champions

