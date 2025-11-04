Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Laure Boulleau annonce une longue indisponibilité pour Achraf Hakimi

PSG 1-2 Bayern Munich

Ce soir, le Paris Saint-Germain a chuté pour la première fois de la saison en Ligue des Champions. Battus 2 buts à 1 par le Bayern Munich, les Parisiens n’ont pas perdu que le match, ils sont aussi perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur blessure. Et selon Laure Boulleau, le latéral marocain ne revient pas de sitôt.

« C’est nul. Il (Luis Diaz, ndlr) vient de faire une super mi-temps et il vient gâcher dans l’esprit sa mi-temps parfaitement réussie. De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6-8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve », a-t-elle déclaré sur le plateau du Canal Champions Club.

