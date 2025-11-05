LdC : le groupe de l’OM pour la réception de l’Atalanta avec Aguerd

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame ce mercredi soir avec l’impératif de relancer sa campagne européenne. Après deux défaites en trois journées, les Phocéens pointent loin derrière leurs ambitions et doivent impérativement prendre des points pour rester dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Chaque détail comptera dans ce match décisif à domicile.

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi devra cependant composer avec un groupe fortement diminué. Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Facundo Medina et Amine Gouiri sont absents, tandis qu’Emerson est suspendu. Malgré quelques doutes, Nayef Aguerd figure dans la liste, assurant un peu de stabilité défensive pour le coach italien. Les cadres disponibles devront montrer la voie face à une équipe italienne solide, à l’image de Pavard en défense, et d’Aubameyang en attaque.

Suivez Marseille - Atalanta sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.