Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’OM pour la réception de l’Atalanta avec Aguerd

Par Allan Brevi
1 min.
Aubameyang (OM) @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Marseille Atalanta Voir sur CANAL+

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame ce mercredi soir avec l’impératif de relancer sa campagne européenne. Après deux défaites en trois journées, les Phocéens pointent loin derrière leurs ambitions et doivent impérativement prendre des points pour rester dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Chaque détail comptera dans ce match décisif à domicile.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #OMAtalanta

Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 4️⃣ème journée de @ChampionsLeague ⚔️
Voir sur X

Roberto De Zerbi devra cependant composer avec un groupe fortement diminué. Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Facundo Medina et Amine Gouiri sont absents, tandis qu’Emerson est suspendu. Malgré quelques doutes, Nayef Aguerd figure dans la liste, assurant un peu de stabilité défensive pour le coach italien. Les cadres disponibles devront montrer la voie face à une équipe italienne solide, à l’image de Pavard en défense, et d’Aubameyang en attaque.

Suivez Marseille - Atalanta sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Atalanta
Nayef Aguerd

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Atalanta Logo Atalanta
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier