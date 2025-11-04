Menu Rechercher
Bayern : les mots de Vincent Kompany envers Hakimi

PSG 1-2 Bayern Munich

Outre le succès du Bayern Munich sur la pelouse du PSG (2-1) en Ligue des Champions, l’un des sujets de cette soirée est la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi après un violent tacle de Luis Diaz, expulsé sur le coup. Après la rencontre, Vincent Kompany a eu un mot de réconfort envers le Marocain. «La faute de Luis Diaz ? Il n’a pas fait exprès. Il y a l’intensité du match aussi. Il y a une action dommageable. Sur le moment, ça se passe devant moi, je défends d’abord les intérêts de mon équipe», a tout d’abord lancé le coach belge.

Et d’ajouter : «j’espère qu’Hakimi sera bientôt de retour et que ce n’est rien de grave. On ne souhaite jamais voir ça. Nous avons vécu une situation similaire avec Jamal Musiala aux États-Unis (après une intervention de Donnarumma). Ce sont des moments difficiles. Nous espérons qu’Hakimi se rétablira vite».

