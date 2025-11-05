ASSE-OL : 2 supporters interdits de stade et condamnés à de la prison avec sursis

La justice a décidé de frapper un grand coup. Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a décidé de sanctionner deux supporters de l’ASSE coupables d’avoir jeté une pièce sur l’un des arbitres du match ASSE-OL remporté par les Verts en avril dernier (2-1). Les deux individus ont été condamnés à sept mois de prison avec sursis et à une interdiction de stade pendant trois ans. Une décision qui a ravi le Syndicat des Arbitres du Football d’Élite (SAFE).

«Le Syndicat des Arbitres du Football d’Élite prend acte et salue la décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne à la suite du jet de projectiles ayant blessé un des arbitres lors du match AS. Saint-Étienne - O. Lyonnais en avril dernier. Les prévenus ont été reconnus coupables des faits de violence aggravée : 7 mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant 3 ans, assortis de dommages lourds à l’égard de l’arbitre, des clubs et des instances. C’est une première en France à de tels niveaux de sanctions. Ils délimitent désormais la ligne rouge à ne plus franchir. Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser les supporteurs qui restent des acteurs festifs de notre Football. Il s’agit d’éradiquer les comportements insultants, violents et menaçants, qui mettent en danger les hommes et les femmes arbitres. Le verdict rendu ce mardi 4 novembre 2025 est un message fort à l’égard des arbitres du secteur professionnel mais aussi aux milliers d’arbitres amateurs. On ne touche pas à l’arbitre, on le respecte. Pour rappel, depuis 2006, les arbitres sont chargés d’une mission de service public. Le Code pénal prévoit des sanctions renforcées en cas d’outrages ou de violences. Le SAFE a soutenu et défendu l’arbitre assistant du match AS. Saint-Étienne - O. Lyonnais lors de cette audience. Il agira de la même manière en cas de récidive. Nous proposons aussi qu’un rappel soit fait aux supporteurs et à tous les acteurs du Football sur le statut juridique des arbitres», indique le communiqué.