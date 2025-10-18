Liga
Barça : l’énorme craquage d’Hansi Flick !
1 min.
@Maxppp
Deux semaines après la défaite humiliante subie à Séville (4-1), le Barça a rebondi, ce samedi, en allant s’imposer sur le gong face à Girona (2-1). Resté aux avant-postes dans les derniers instants, Ronald Araujo a, en effet, libéré les siens.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 18:16
[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGAVoir sur X
😬 Le geste très limite de Hansi Flick au moment de célébrer le but d'Araujo...
Qu'en pensez-vous ?
Un but important permettant au Barça de reprendre provisoirement la tête du championnat. De quoi faire exploser Hansi Flick, auteur de plusieurs bras d’honneur après la réalisation de son protégé. Le coach du Barça a finalement été expulsé et ne sera pas présent pour le Clasico… Un geste polémique qui risque forcément de faire parler chez nos amis espagnols.
