Barça : l’énorme craquage d’Hansi Flick !

Deux semaines après la défaite humiliante subie à Séville (4-1), le Barça a rebondi, ce samedi, en allant s’imposer sur le gong face à Girona (2-1). Resté aux avant-postes dans les derniers instants, Ronald Araujo a, en effet, libéré les siens.

Un but important permettant au Barça de reprendre provisoirement la tête du championnat. De quoi faire exploser Hansi Flick, auteur de plusieurs bras d’honneur après la réalisation de son protégé. Le coach du Barça a finalement été expulsé et ne sera pas présent pour le Clasico… Un geste polémique qui risque forcément de faire parler chez nos amis espagnols.