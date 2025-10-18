OM-HAC : la réaction à chaud de Balerdi

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille affrontait Le Havre au stade Vélodrome. Un match très important puisqu’en cas de victoire, Marseille pouvait s’installer en tête du championnat de France. Et après une première période poussive, la formation de Roberto De Zerbi a déroulé son football grâce à un quadruplé de Greenwood (6-2).

Après la rencontre, au micro de Ligue 1+, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur la bonne forme marseillaise, mais toujours sans s’enflammer. « C’est une soirée parfaite. On a bien fait les choses. On a marqué des buts. En première, on peut mieux faire les choses, mais on va continuer. On est leader, c’est bien, mais il manque beaucoup. On est contents, ils sont contents, mais il faut continuer. On va prendre match par match. »