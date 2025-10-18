Menu Rechercher
2 - 1
terminé
Bundesliga 2025/2026 7e journée
Bayern Munich
2 - 1
MT : 1-0
terminé
Dortmund
Temps forts
85'
2 - 1
(PD J. Ryerson) J. Brandt
79'
2 - 0
M. Olise
mi-temps
1 - 0
22'
1 - 0
H. Kane (PD J. Kimmich)

Notes des joueurs

#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund J. Brandt 8.1 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund R. Bensebaini 7.9 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund N. Schlotterbeck 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Bayern Munich M. Olise 8.0 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund G. Kobel 7.8 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund N. Schlotterbeck 7.6 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Bayern Munich 21 4 Dortmund 14
Possession 61% Bayern Munich Dortmund
Tirs 15 8 7 7 1 8
Grosses occasions créées 50% Dortmund 2 Bayern Munich 2
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 Dortmund 3-5-2

Sondages

Qui est l'homme du match Bayern Munich - Borussia Dortmund ?
- Fin dans 3h
Prono

Qui va gagner ?
1 BAY N NUL 2 BVB
277 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 2 #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 1 #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 2/2 100% #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 2/4 50% #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Julian Ryerson 3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 2
Fautes subies
#1 Logo Bayern Munich Harry Kane 6 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 5 #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 3
Ballons touchés
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 102
Tirs (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Karim Adeyemi 0/2 0% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Bayern Munich Luis Díaz 5 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 6/6 100% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Nico Schlotterbeck 9/10 90% #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 10/13 77%
Interceptions
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Daniel Svensson 3 #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Felix Nmecha 3 #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Waldemar Anton 4/4 100% #2 Logo Bayern Munich Harry Kane 2/2 100% #3 Logo BV Borussia 09 Dortmund Nico Schlotterbeck 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Sacha Boey 0/6 0% #2 Logo Bayern Munich Nicolas Jackson 0/5 0% #3 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 0/5 0% #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 0/3 0% #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 62/64 97% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 59/62 95% #3 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 63/68 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 21

Classement buteurs

#1 Logo Bayern Munich Harry Kane 12 #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 5 #4 Logo Bayern Munich Michael Olise 4 #4 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 4 #10 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 3 #19 Logo BV Borussia 09 Dortmund Karim Adeyemi 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
N
V
V
V
N
Rencontres précédentes
59% 29 Victoires 18% 9 Nuls 22% 11 Victoires

Blessures & suspensions

Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro Coup Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Blessure à la cheville Josip Stanišić Josip Stanišić Lésion du ligament collatéral tibial du genou Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Alphonso Davies Alphonso Davies Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Ischio-jambiers Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou

Top commentaires

Brahim🐐 19:06 Kane qui répond à Haaland, il ne manque plus que Mbappé s'il jouera demain. Les parieurs doivent s'en mettre plein les poches avec ces 3. 3 Répondre
Voir tous les commentaires (14)

Match Bayern Munich - Dortmund en direct commenté

7e journée de Bundesliga - samedi 18 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Dortmund (Bundesliga, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Bundesliga entre Bayern Munich et Dortmund. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Dortmund.

Arbitres

Bastian Dankert arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Stefan Lupp arbitre assistant
René Rohde arbitre assistant
Daniel Schlager quatrième arbitre
Felix-Benjamin Schwermer arbitre VAR
Benjamin Brand arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 57150
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 77

Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Bayern Munich et Dortmund ?

Bayern Munich a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Dortmund en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Bayern Munich Dortmund en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Dortmund ?

Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, S. Boey, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, H. Kane, M. Olise, N. Jackson.

Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : G. Kobel, N. Süle, N. Schlotterbeck, W. Anton, D. Svensson, F. Nmecha, P. Groß, M. Sabitzer, J. Ryerson, K. Adeyemi, S. Guirassy.

Qui arbitre le match Bayern Munich Dortmund ?

Bastian Dankert est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayern Munich Dortmund ?

München accueille le match au Allianz Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Dortmund ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : H. Kane 22', M. Olise 79'.

Qui a marqué le but pour Dortmund ?

Un seul but a été inscrit pour Dortmund par J. Brandt 85'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
