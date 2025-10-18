Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Bayern Munich - Dortmund en direct commenté
7e journée de Bundesliga - samedi 18 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Dortmund (Bundesliga, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Bundesliga entre Bayern Munich et Dortmund. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Dortmund.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Bayern Munich et Dortmund ?
Bayern Munich a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Dortmund en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Bayern Munich Dortmund en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Dortmund ?
Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, S. Boey, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, H. Kane, M. Olise, N. Jackson.
Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : G. Kobel, N. Süle, N. Schlotterbeck, W. Anton, D. Svensson, F. Nmecha, P. Groß, M. Sabitzer, J. Ryerson, K. Adeyemi, S. Guirassy.
- Qui arbitre le match Bayern Munich Dortmund ?
Bastian Dankert est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayern Munich Dortmund ?
München accueille le match au Allianz Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Dortmund ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : H. Kane 22', M. Olise 79'.
- Qui a marqué le but pour Dortmund ?
Un seul but a été inscrit pour Dortmund par J. Brandt 85'.