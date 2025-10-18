Bundesliga : le Bayern s’impose contre Dortmund dans le Klassiker et prend le large en tête

Comme chaque année, le Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich est le rendez-vous immanquable des fans de Bundesliga. Cette saison, le choc entre les deux plus grosses écuries d’Allemagne - invaincues au coup d’envoi - avait lieu lors de la 7e journée, à l’Allianz Arena. Côté Bayern, Vincent Kompany titularisait Nicolas Jackson, en lieu et place d’un Serge Gnabry absent, aux côtés de Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane en attaque. En face, Niko Kovač partait sur 3-5-2 avec un milieu Gross-Sabitzer-Nmecha titularisé ensemble pour la première fois cette saison.

Dès les premières minutes, les Munichois ont donné le ton de la rencontre. À la 3e minute de jeu, Kimmich décochait une première frappe, stoppée par Kobel. Le gardien suisse s’est ensuite employé pour stopper les tentatives d’Olise, puis de Diaz dans la foulée (11e). Mais il n’a fait que retarder l’échéance de quelques minutes. À la suite d’un corner tiré par Kimmich, Harry Kane catapultait le ballon de la tête dans les filets du BvB pour l’ouverture du score (1-0, 22e) et signait déjà son 12e but en championnat. Des Bavarois, dominateurs dans le jeu, sont logiquement rentrés aux vestiaires avec l’avantage au score, face à des Jaunes et Noirs dépassés et qui n’ont pas tiré une seule fois au but lors des 45 premières minutes.

Le duo Kane-Olise porte le Bayern

Dans le second acte, le BvB est revenu avec de meilleures intentions. À la suite d’un décalage de Guirassy, Adeyemi perdait ses appuis sur sa frappe, qui aurait pu apporter l’égalisation (65e). Quelques minutes après, Schlotterbeck s’interposait devant Olise pour l’empêcher de faire le break (72e). Ce n’était que partie remise pour l’international français. Quelques minutes plus tard, il profitait d’un Jobe Bellingham, pas assez réactif pour dégager le ballon sur sa ligne, pour propulser le ballon au fond des filets et faire le break (2-0, 79e).

Si le Bayern pensait enfin être à l’abri, Julian Brandt - quelques secondes après son entrée - redonnait espoir à Dortmund, à quelques minutes de la fin de la rencontre (84e, 2-1). Malgré les assauts du BvB en fin de rencontre et une balle de match manquée par Diaz (90e+5), le Bayern Munich s’est adjugé une 7e victoire en Bundesliga cette saison et, surtout, une 11e victoire en 11 matchs toutes compétitions confondues. Les Bavarois prennent ainsi 7 points d’avance sur leur adversaire du soir au classement et semblent déjà bien partis pour conserver son titre en Bundesliga. Pour Dortmund, il s’agit de leur première défaite cette saison.