Bundesliga

Bayern Munich - Borussia Dortmund : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Leon Goretzka @Maxppp
Bayern Munich Dortmund

Jour de Klassiker ! Le Bayern Munich reçoit sur sa pelouse le Borussia Dortmund ce samedi à 18h30, dans le cadre de la septième journée de Bundesliga. Les Bavarois s’organisent en 4-2-3-1 avec Neuer aux cages. En défense, on retrouve Boey, Upamecano, Tah et Laimer. Le duo Kimmich/Pavlovic est au milieu de terrain. Olise, Kane et Diaz vont animer l’attaque munichoise aux côtés de Jackson, placé en pointe.

Le BVB s’articule en 3-5-2 avec Kobel aux cages. Anton, Schlotterbeck et Süle sont en défense. Ryerson, Sabitzer, Groß, Nmecha et Svensson occupent l’entrejeu. La paire Adeyemi/Guirassy va animer l’attaque du BVB.

Les compositions:

Bayern Munich : Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Kane, Diaz – Jackson

Borussia Dortmund : Kobel - Anton, Schlotterbeck, Süle - Ryerson, Sabitzer, Groß, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Guirassy

