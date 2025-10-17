PSG - Strasbourg : les notes du match

La 8e journée de Ligue 1 s’est ouverte ce vendredi soir, au Parc des Princes, avec un choc entre le Paris Saint-Germain (1er) et le Racing Club de Strasbourg (3e). Luis Enrique avait choisi d’aligner son équipe en 3-4-3 et de relancer d’entrée Désiré Doué, qui n’avait plus joué depuis le 5 septembre dernier avec l’Équipe de France contre l’Ukraine. Pacho, Hakimi, Mendes, Vitinha et Kvaratskhelia débutaient, eux, sur le banc. Côté alsacien, Liam Rosenior choisissait aussi de partir sur un 3-4-3 avec Joaquin Panichelli, meilleur buteur du championnat avec cinq buts, en l’absence d’Emanuel Emegha, blessé.

La première occasion du match fut parisienne, avec une frappe de Désiré Doué, stoppée par Mike Penders (3e). Trois minutes plus tard, l’ancien Rennais trouvait Bradley Barcola lancé dans la surface pour l’ouverture du score (6e, 1-0). Une ouverture du score qui n’a rien changé aux ambitions strasbourgeoises. Dans la foulée de leur première opportunité, les Alsaciens égalisaient à la suite d’un très bon centre de Guela Doué et d’une superbe tête de Panichelli pour l’égalisation (26e, 1-1). Un quart d’heure plus tard, Valentin Barco trouvait Diego Moreira, avant que l’international espoir belge ne batte Lucas Chevalier d’une reprise du pied gauche pour mettre le RCSA devant (41e, 1-2).

Srasbourg a longtemps cru à la victoire

En jambes ce vendredi soir, Diego Moreira profitait d’une mauvaise intervention de Beraldo pour trouver Joaquin Panichelli. L’Argentin a ensuite trompé Chevalier pour s’offrir un doublé, inscrire sa 7e réalisation cette saison en championnat et permettre à Strasbourg d’enfin croire à un succès au Parc. Mais les Champions de France en titre n’avaient pas dit leur dernier mot. Après une faute de Penders sur Doué dans la surface, Gonçalo Ramos marquait son premier but de la saison en Ligue 1 et redonnait espoir aux Parisiens (58e, 2-3). Avant que Senny Mayulu, en deux temps, ne permette à Paris de recoller au score (3-3, 79e), à dix minutes du terme de ce match.

Malgré les entrées de Willian Pacho, de Khvicha Kvaratskhelia, de Quentin Ndjantou et de Nuno Mendes, et leur domination en fin de partie, les Parisiens n’ont pas réussi à marquer cet ultime but pour l’emporter face à de valeureux Strasbourgeois. Paris et Strasbourg se sont donc quittés sur un spectaculaire 3-3 pour ouvrir cette 8e journée. Le club de la Capitale reste en tête du championnat, avec un point d’avance sur Strasbourg, deuxième. Une aubaine pour Marseille et Lyon qui pourraient passer devant les deux équipes du soir, en cas de victoire ce week-end.

L’Homme du match

- Panichelli (8) : titularisé seul dans l’axe en l’absence d’Emegha, Panichelli a manqué son face-à-face avec Chevalier sur un centre parfait de Moreira en début de match. L’Argentin a pourtant tenté un geste superbe, mais le portier français s’est montré vigilant. Il s’est ensuite parfaitement rattrapé : sur un centre somptueux de Doué à la 27e minute, le buteur a inscrit son 6e but en Ligue 1 d’un coup de tête magistral, remportant son duel face à Zabarnyi. Le meilleur buteur du championnat de France s’est ensuite offert un doublé sur un nouveau caviar de Moreira à la 48e minute (1-3).

Paris Saint-Germain

- Chevalier (4,5) : une magnifique double parade d’entrée devant Panichelli (10e), avant d’encaisser un premier but sur lequel il ne peut rien. Comme sur le troisième. Mais il est un peu plus fautif sur le deuxième but encaissé, malgré quatre arrêts réalisés.

- Zabarnyi (3) : l’Ukrainien a passé une sale soirée au Parc des Princes. Déjà en difficulté dans les duels sur les premières attaques strasbourgeoises, il s’est complètement manqué lors de son duel aérien devant Panichelli, sur l’ouverture du score. Il s’était ensuite rattrapé en se montrant plus solide et plus adroit balle au pied, mais cela a été balayé par une nouvelle bévue devant Moreira, au moment du troisième but encaissé.

- Beraldo (3,5) : à l’instar de son compère en défense centrale, cela a été compliqué pour le Brésilien. D’abord largué dans le duel devant Panichelli (10e), il s’est ensuite fait enrhumer par Enciso (32e). Mais son erreur a ensuite été fatale lors de sa remise maladroite directement pour Moreira, sur le troisième but. Un match manqué, même s’il a tenté de belles transversales, comme vers Barcola (35e). Remplacé par Pacho (61e).

- Hernandez (4) : face à Guéla Doué, intenable ce vendredi soir, l’international français a été baladé plusieurs fois durant la rencontre. Mais malgré plusieurs fautes commises, il a plutôt tenu son rang, sauf au moment du deuxième but encaissé, où il lâche le marquage de Moreira. Offensivement, on l’a très peu vu se projeter vers l’avant.

- Mayulu (6,5) : aligné en tant que latéral droit, il a encore montré toute sa polyvalence avec beaucoup d’intensité en début de partie pour aider Mbaye et Ramos à se projeter. Il a été très présent offensivement, avec trois tirs tentés, dont le but de l’égalisation, en deux temps. Défensivement, il a aussi été décisif avec sept duels remportés et trois tacles réussis. Un match plein. Remplacé par Mendes (90e).

- Zaire-Emery (7,5) : critiqué ces derniers temps, le retour avec les Espoirs tricolores semble lui avoir fait du bien. De retour devant la défense parisienne, le Titi s’est retrouvé et a beaucoup apporté pour aider ses partenaires. Impactant au milieu de terrain, il a effectué un pressing constant et a beaucoup cherché à jouer vers l’avant. Il a d’ailleurs réussi toutes ses passes dans le camp adverse et a été précieux en seconde période pour permettre au PSG de reprendre le dessus sur le RCSA.

- Lee (6) : le Sud-Coréen est en train de revenir au premier plan. Depuis le début de saison, le milieu offensif retrouve de sa superbe et cela s’est confirmé ce soir. Sa présence a bonifié les attaques parisiennes, notamment durant le premier acte avec beaucoup de présence vers l’avant. Il s’est même montré adroit devant le but, en trouvant le poteau en seconde période (74e), avant d’être presque passeur décisif pour Mayulu, qui a conclu en deux temps.

- Doué (5) : de retour d’une longue blessure, l’ex-Rennais avait rapidement fait forte impression en enchaînant les dribbles. Il s’est offert une première frappe d’entrée (3e), avant de beaucoup combiner avec Barcola. Il est d’ailleurs passeur décisif pour l’ex-Lyonnais sur l’ouverture du score. Mais il a logiquement baissé de rythme et commis plusieurs erreurs, notamment sur le deuxième but alsacien, après une perte de balle devant sa surface. Remplacé par Ndjantou (61e).

- Mbaye (4,5) : encore aligné par Luis Enrique sur l’aile droite pour pallier les absences parisiennes, le jeune ailier de 17 ans a encore été trop juste pour faire la différence. Peu trouvé par ses partenaires, il n’a touché que deux ballons dans la surface strasbourgeoise durant toute la soirée. Il a pourtant fait les efforts défensifs et s’est montré adroit dans ses passes, mais cela reste trop juste.

- Ramos (6) : complètement muet durant la première période, il s’est ensuite réveillé avant l’heure de jeu avec une première frappe captée par Penders (52e), avant de passer proche de marquer un but dans le jeu, en reprenant un poteau trouvé par Lee (74e). Mais il sauve son match en convertissant parfaitement le penalty.

- Barcola (6,5) : un très beau mouvement avec Doué pour l’ouverture du score, avant une grosse occasion provoquée tout seul sur un rush individuel (22e). Mais après un bon début de match où il a fait preuve d’explosivité, le Français a ensuite baissé de rythme dans le temps faible parisien, malgré des retours défensifs pour tenir Guéla Doué. Remplacé par Kvaratskhelia (61e).

RC Strasbourg

- Penders (4,5) : crucifié dès la 5e minute par Barcola, le jeune gardien belge de 20 ans n’a rien pu faire sur l’ouverture du score du PSG (1-0). Il s’est bien repris à la 22e en repoussant une frappe lointaine du même Barcola. Peu sollicité ensuite, il a longtemps tenu face à la pression parisienne, avant de commettre une grosse erreur : une sortie mal maîtrisée sur Doué, provoquant un penalty transformé par Ramos (2-3, 56e). Averti sur l’action, Penders s’est toutefois racheté à la 70e minute en sauvant les siens d’une frappe à bout portant de Ramos. Mayulu a égalisé à la 79e après un premier arrêt de Penders (3-3).

- Chilwell (5,5) : positionné dans le couloir gauche, juste au-dessus de la défense à trois, l’ancien joueur de Chelsea a livré une première période solide face à un Mbaye discret. Moins offensif qu’à l’accoutumée, il a surtout assuré défensivement, évoluant assez bas. En seconde période, il a davantage souffert face à la pression constante du PSG. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 a d’ailleurs reçu des consignes à la 64e minute pour s’adapter aux nombreux changements parisiens. Un match globalement sérieux sur le plan défensif pour Chilwell.

- Ouattara (4,5) : auteur d’un bon début de saison avec déjà trois buts toutes compétitions confondues, l’Ivoirien de 19 ans a eu un rôle principalement défensif ce soir. Souvent en soutien de Chilwell sur le flanc gauche, il s’est montré bien plus discret que son homologue Doué à droite, se projetant très peu vers l’avant. En seconde période, il a davantage souffert face à la qualité technique de Mayulu, livrant une prestation en retrait par rapport à ses dernières sorties. Il a coulissé sur le couloir droit en fin de rencontre.

- Doukouré (6) : capitaine de Strasbourg ce soir, l’ex-international espoir était aligné à droite de la défense à trois. Soumis à un duel constant avec Bradley Barcola, il a parfois souffert face aux courses en profondeur de l’ancien Lyonnais. Solide dans les airs, il a repoussé plusieurs centres de la tête, notamment celui de Lee à la 39e minute, et a récupéré de nombreux ballons tout au long de la rencontre. Il a été très important pour le RCSA ce soir. Il a été remplacé par Luiz à la 90e+1.

- Høgsberg (5) : dernier rempart du RCSA, aligné dans l’axe de la défense centrale, il a été plutôt intéressant. Solide dans son duel avec Ramos, il a rassuré ses coéquipiers tout au long de la première période. En seconde période, comme l’ensemble de l’équipe, il a eu plus de difficultés à maintenir le même niveau. Après le pénalty transformé par Ramos, le Portugais a pris confiance et remporté plusieurs duels face à lui. Il est également en partie responsable de l’égalisation à la 79e minute de Mayulu, ne parvenant pas à suivre le jeune prodige parisien.

- Doué (7) : un match particulier pour lui ce soir, d’abord parce que c’était son anniversaire, mais surtout parce qu’il affrontait son petit frère, Désiré Doué. L’Ivoirien a été en retard sur une belle passe de ce dernier pour Barcola, qui a ouvert le score, et a connu un premier quart d’heure compliqué. Il a ensuite retrouvé ses jambes et son niveau en se projetant sur le couloir droit, faisant preuve d’une grande justesse technique. Bien plus en confiance, il a délivré un centre parfait pour Panichelli, conclu de la tête à la 27e, signant sa deuxième passe décisive en Ligue 1. À l’instar de ses coéquipiers, il a réussi à maintenir son niveau jusqu’à la fin.

- Barco (6,5) : assez discret en début de rencontre, le jeune joueur de 21 ans a progressivement pris le dessus et s’est montré de plus en plus influent au fil du match. À l’image du style de jeu de Liam Rosenior, basé sur la maîtrise technique et la capacité à créer des décalages, Barco a multiplié les initiatives intelligentes et les gestes précis. Il a notamment offert une louche sensationnelle à Moreira à la 41e, qui a parfaitement conclu pour inscrire le 1-2. Cette passe décisive spectaculaire illustre parfaitement sa palette technique et sa capacité à peser sur le jeu, devenant un véritable point d’ancrage dans l’animation du RCSA.

- El Mourabet (4,5) : formé au club et positionné dans un duo avec Barco au cœur du jeu, le Marocain a eu du mal à exister face à un milieu parisien techniquement supérieur. Probablement le plus discret des Strasbourgeois ce soir, il a perdu la quasi-totalité de ses duels face à Zaïre-Emery, constamment débordé par la justesse et la puissance du jeune Parisien. Malgré quelques bonnes intentions dans la relance, il n’a jamais réellement pesé dans l’entrejeu. Après une entame de seconde période encore plus compliquée, il a logiquement été remplacé par Omobamidele à la 65e minute.

- Enciso (5,5) : pour son tout premier match en tant que titulaire en Ligue 1, le Paraguayen a manqué la plus grosse opportunité de la première mi-temps côté RCSA. À bout portant, il a buté sur Chevalier à la suite d’une action litigieuse à la 10e minute. Sur son couloir droit, il est souvent tombé sur un Lucas Hernandez solide et concentré. Après avoir éliminé Zabarnyi dans la surface, il a manqué sa frappe à la 36e. Dès l’entame de la seconde période, il a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a terminé dans les gants de Chevalier. Il a encore essayé à la 55e, mais a complètement dévissé sa tentative. Il a ensuite été remplacé par Lemaréchal à la 65e minute. Une première globalement réussie pour lui.

- Moreira (7) : positionné dans le couloir gauche du RCSA, Moreira a été très actif, multipliant les courses et les appels vers l’avant. L’international belge a souvent pris de vitesse Mayulu sur son aile, offrant notamment un centre parfait pour Panichelli, qui n’a pas su conclure en début de match. Il a ensuite permis aux siens de prendre l’avantage d’un tir en finesse dans la surface, après une louche somptueuse signée Valentin Barco (1-2, 41e). L’ancien joueur de l’OL a remis ça dès la reprise, en délivrant un nouveau caviar pour Panichelli (1-3, 48e). Moreira s’est ainsi offert une passe décisive après son but et a confirmé son influence majeure dans le jeu offensif strasbourgeois. Il a été remplacé par Godo à la 73e. L’entrant a offert un super centre à Panichelli à la 85, mais le buteur n’a pas pu rabattre sa tête.

- Panichelli (8) : voir ci-dessus.