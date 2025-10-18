OL-Nice a bien été arrêté pour des chants contre…Daech
Les spectateurs devant leur téléviseur ont pu observer une scène étonnante lors de Nice-OL. À quelques minutes de la fin du match, à la 86e minute, la rencontre a été interrompue par l’arbitre pour des chants injurieux des supporters niçois. Sauf que les supporters chantaient contre… Daech.
Le quotidien L’Équipe révèle que le chant injurieux était bien adressé à l’encontre du groupe terroriste, qui avait revendiqué l’attentat à Nice le 14 juillet 2016, coûtant la vie à 86 personnes. Mais cette scène a créé un malaise puisque le speaker, gêné, a dû (sur demande du délégué de la LFP) adresser un message aux supporters pour arrêter les chants. Après la rencontre, le président niçois a discuté avec l’arbitre, qui s’est excusé de ne pas avoir compris sur le coup le contexte de ces chants.
