Ligue 1 : l’OM devient leader en giflant le Havre grâce à un quadruplé de Greenwood

Ce samedi soir, l’OM avait l’occasion d’envoyer un message à la Ligue 1. En profitant du faux pas de l’OL à Nice et du match nul entre Strasbourg et le PSG, le club de la Canebière avait l’opportunité de s’emparer, seul, de la tête du championnat. Une perspective alléchante pour les hommes de Roberto De Zerbi qui devaient s’imposer face au Havre à la maison. Une mission qui, sur le papier, semblait à la portée de Marseillais qui restaient sur quatre victoires de rang en championnat. Pour autant, sûrement quelque peu bouffés par la pression, les joueurs de l’OM n’ont pas réalisé un bon début de match. Face à des Havrais présents dans les duels et qui n’hésitaient pas à se ruer vers l’attaque, Marseille paraissait quelque peu déstabilisé. Assez amorphes, les Marseillais reculaient et ont logiquement été punis sur une énième offensive havraise. Trouvé sur un long centre vers la gauche, Yassine Kechta a éliminé plusieurs joueurs avant de tromper De Lange d’une frappe vicieuse qui s’est logée dans le petit filet (0-1, 24e). Sonnés, les Marseillais ont pourtant été remis dans le match par une erreur havraise. A la limite de sa surface, Gautier Lloris a écopé d’un carton jaune pour une main nette devant Aubameyang. Après visionnage de la VAR, le jaune est devenu rouge et un penalty a été donné en faveur des coéquipiers de l’attaquant gabonais. Un penalty dont s’est chargé avec brio Mason Greenwood (1-1, 35e). Par la suite, la rencontre n’a plus été la même. Toujours au petit trot, les Phocéens bénéficiaient de plus d’espaces mais se heurtaient toujours à un Mory Diaw vigilant (41e, 45+6e).

Au retour des vestiaires, Marseille était dans une situation idéale : face à des Hacmen bien moins ambitieux à 10, les locaux avaient tout le loisir d’attaquer à leur guise pour aller chercher la victoire. Et après une pléiade d’opportunités et un Aubameyang toujours maladroit face au but ce samedi (47e), Marseille a finalement trouvé la faille après trois entrées fructueuses (Vaz, Nadir, Murillo) à la 65e minute et grâce à un Greenwood touché par la grâce. Dans tous les bons coups offensifs de son équipe, l’Anglais a inscrit le deuxième but qui a délivré le Vélodrome et son équipe. Trouvé par Paixao au terme d’une attaque rapide, l’ancien de Manchester United a dribblé Zouaoui avant d’ajuster Diaw du gauche (2-1, 67e). Capable de punir des deux pieds et très inspiré ce soir, Greenwood ne s’est pas arrêté là. Trouvé sur une jolie remise de Vaz, l’attaquant de 24 ans a trompé Diaw du gauche pour s’offrir le coup du chapeau (3-1, 72e). Dès lors, la tempête s’est abattue sur les ouailles de Didier Digard. Moroses en seconde période et minés par cette exclusion évitable en première période, les Havrais ont pris l’eau. Après un travail efficace d’Aubameyang et un centre vicieux de Pavard, Greenwood a inscrit son quatrième but de la soirée (4-1, 76e) avant que l’entrant Robinio Vaz ne vienne confirmer son entrée fracassante d’un but à bout portant après une remise astucieuse d’Aubameyang (5-1, 88e). La réduction de l’écart fantastique du HAC signée Abdoulaye Touré dans le temps additionnel (5-2, 90+2e) n’est pas venue gâcher la belle soirée marseillaise, rendue encore plus enivrante par le but d’Amir Murillo en toute fin de match (6-2, 90+5e). Profitant du rouge de Lloris à la 31e minute, Marseille s’est mis dans la rencontre et a pulvérisé Le Havre pour s’octroyer seul le trône de leader. Les Havrais peuvent avoir des regrets et flirtent avec la zone rouge avec une 15e place inquiétante.