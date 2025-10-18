Menu Rechercher
N2 : Bordeaux écrase le leader La Roche-sur-Yon

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp
Bordeaux La Roche

C’était une rencontre avec un gros enjeu ce samedi du côté du National 2. Les Girondins de Bordeaux qui, après un début de saison manqué, retrouvaient des couleurs, affrontaient le leader La Roche-sur-Yon. L’objectif était clair pour la formation de Bruno Irles : s’imposer pour revenir à deux points de la première place, synonyme de montée en National.

C’est chose faite et avec la manière. Menacé depuis quelques matchs, Bruno Irles a réussi à relancer la machine. Son équipe s’est largement imposée 3-0 grâce à des buts de Matthieu Villette (doublé) et Luderic Etonde. Avec ce nouveau succès, Bordeaux remonte à la 3e place du classement.

Pub. le - MAJ le
