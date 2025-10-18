Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Le groupe de l’OM contre Le Havre avec 4 absents

Par Maxime Barbaud
1 min.
Les Olympiens applaudissent le Vélodrome @Maxppp
Marseille Le Havre
betclic
1 1.30 N 5.25 2 8.25 Bonus 100€

L’OM tient une belle occasion de devenir le nouveau leader du championnat de France, devant le PSG et Strasbourg. Pour cela, il faudra s’imposer ce soir au Vélodrome contre Le Havre (21h05) et reprendre la dynamique entrevue lors du mois de septembre.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋#OMHAC

Coach 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 a choisi 2️⃣1️⃣ Olympiens pour la réception du Havre ce soir 💪
Voir sur X

Après la trêve, les états de forme sont disparates. Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 21 joueurs sans Kondogbia, Medina, Traoré et Gouiri, tous blessés. Lirola et Maupay ne sont pas intégrés malgré les absents. Ulisses Garcia est lui bien là.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Le Havre

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Le Havre Logo Le Havre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier