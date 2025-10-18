Le groupe de l’OM contre Le Havre avec 4 absents

L’OM tient une belle occasion de devenir le nouveau leader du championnat de France, devant le PSG et Strasbourg. Pour cela, il faudra s’imposer ce soir au Vélodrome contre Le Havre (21h05) et reprendre la dynamique entrevue lors du mois de septembre.

Après la trêve, les états de forme sont disparates. Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 21 joueurs sans Kondogbia, Medina, Traoré et Gouiri, tous blessés. Lirola et Maupay ne sont pas intégrés malgré les absents. Ulisses Garcia est lui bien là.