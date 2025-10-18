CdM U20 : la France chute encore face à la Colombie et termine 4e

Éliminée en demi-finale du Mondial U20 face au Maroc, l’équipe de France devait encore disputer un dernier match ce samedi soir face à la Colombie, équipe perdante de l’autre demi-finale face à l’Argentine. Les deux formations s’affrontaient pour la 3e place du tournoi.

La suite après cette publicité

Les coéquipiers d’Elyaz Zidane, probablement pas totalement remis du dernier match, ont semblé un peu en dessous techniquement et physiquement. Et face à la Colombie, ça n’a pas pardonné puisqu’ils se sont donc inclinés 0-1 dans cette rencontre. Oscar Perea a marqué après deux petites minutes de jeu et les Bleuets n’ont pas réussi à revenir.