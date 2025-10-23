Mercato : Manchester United rêve du jackpot avec Mason Greenwood et Marcus Rashford

Marcus Rashford revit. À 27 ans et après un prêt correct à Aston Villa (4 buts, 6 passes décisives en 17 matches), l’ancienne star en devenir de Manchester United a enfin quitté son pays pour rallier l’Espagne et Barcelone. Prêté aux Blaugranas, l’Anglais semblait partir pour vivre une nouvelle expérience mitigée. C’était mal le connaître. Le changement de pays et de culture lui a-t-il fait le plus grand bien ? Toujours est-il que Rashford cartonne avec les Culés.

Titulaire incontestable aux yeux d’Hansi Flick (titularisé à 3 reprises en C1 en 3 matches, et 6 fois en apparitions en Liga), l’attaquant britannique se montre plus que tranchant. Auteur de 5 buts et de 6 passes décisives en 12 apparitions, toutes compétitions confondues, Rashford est tout simplement l’élément le plus décisif de la formation blaugrana devant Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha ou encore Fermin Lopez. La saison 2025/2026 est encore longue, mais qui aurait pu imaginer un tel constat lorsque l’Anglais a posé le pied en Catalogne ?

30 M€ garantis grâce à Rashford ?

Le joueur, lui, savoure et n’a d’ailleurs pas hésité à tacler Manchester United. «J’ai l’impression d’avoir évolué dans un environnement instable pendant très, très longtemps. Il m’est donc d’autant plus difficile d’être constant. (…) Je pense que la constance est ce dont j’ai besoin pour améliorer mon jeu. Et oui, c’est ce que je cherche à faire.» Si les Red Devils en ont pris pour leur grade, ils applaudissent quand même l’excellent début de saison de leur ancien protégé. Sans surprise, la raison est purement financière.

Le Manchester Evening News indique en effet que l’actuel neuvième du classement de Premier League se met à rêver d’une vente de Rashford l’été prochain. Pour rappel, le club anglais a inséré une option d’achat de 30 M€ dans le prêt du joueur au Barça et le quotidien Sport a assuré le 5 octobre dernier que les Culés avaient pris la décision de la lever l’été prochain si Rashford confirme sur la durée. Désormais réputé pour compter le moindre sou et rogner sur tout, MU attend avec impatience cette rentrée d’argent pour un élément sous contrat jusqu’en 2028.

La cote de Greenwood remonte en flèche

De son côté, Mason Greenwood (24 ans) n’est plus lié contractuellement à Manchester United, mais le MEN ajoute que les Red Devils espèrent également se remplir les poches grâce au joueur de l’Olympique de Marseille. Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec Ousmane Dembélé (21 buts), Greenwood est reparti sur de bons rails depuis le mois d’août. Ce mardi soir, il n’a pas vécu la meilleure soirée de sa vie face au Sporting Portugal en Ligue des Champions (défaite 2-1, remplacé à la mi-temps suite à l’expulsion d’Emerson), mais le Britannique est l’actuel deuxième meilleur buteur de L1 et l’élément offensif le plus décisif de l’OM (7 buts, 4 passes décisives en 11 matches).

«C’est vrai que Mason peut faire plus, pas seulement au niveau des buts marqués parce que dans ce domaine il n’a pas besoin de faire mieux. C’est déjà un top joueur face au but, mais il peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, car il en a la capacité», a même déclaré Roberto De Zerbi à son sujet. Cependant, l’Italien sait que son numéro 10 (sous contrat jusqu’en 2029) est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OM et qu’il est redevenu «bankable» après avoir longtemps été un paria en raison de son affaire extrasportive. Un élément à ne pas négliger, surtout avec un Pablo Longoria qui a rarement attendu des années avant de revendre un joueur à forte valeur. Et ça, Manchester United le sait très bien puisque le club de Sir Jim Ratcliffe récupèrera 50% du montant si Greenwood est revendu… l’été prochain par exemple.