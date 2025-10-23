Barça : le plan de Pau Cubarsi pour stopper Kylian Mbappé

Dimanche, c’est Clasico ! Un match où Kylian Mbappé sera logiquement très attendu, lui qui arrive sur une superbe dynamique, avec au moins un but marqué sur ses onze derniers matchs. Autant dire que la défense du Barça, loin d’être sereine dernièrement, risque gros. Lors d’un évènement publicitaire, Pau Cubarsi a expliqué comment son équipe va s’y prendre pour essayer de stopper le Français.

« Tout le monde connaît Mbappé, c’est un match où on va devoir être très attentif à lui, mais aussi aux autres. Mais surtout, on doit faire attention à ce que nous faisons nous-mêmes. Améliorer 3 ou 4 choses sur lesquelles nous travaillons déjà et tenter de l’arrêter de la meilleure des manières », a lancé le défenseur blaugrana. Et nul doute que Kylian Mbappé a lui aussi un plan pour mettre à mal la défense barcelonaise…