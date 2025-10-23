Le FC Barcelone prend les choses en main pour Lamine Yamal

Le FC Barcelone le protège comme la prunelle de ses yeux. Depuis quelques semaines, la cote de sympathie de Lamine Yamal a radicalement baissé. Sa fête d’anniversaire tapageuse, ses relations intimes comme celle dernièrement avec la chanteuse argentine Nicky Nicole sont largement commentées, tout comme son attitude en dilettante sur le terrain et à l’entraînement. Dernièrement, un retard à une séance collective a engendré une petite polémique avec Hansi Flick. Pour affirmer son autorité, l’entraineur allemand souhaitait punir le champion d’Europe 2024 en le sortant du onze contre le PSG.

Joan Laporta, le président Culé, aurait exigé de Deco, son directeur sportif, de faire changer d’avis le technicien quelques heures avant le coup d’envoi. Hors de question de se priver de son meilleur joueur pour un tel choc ! Cette histoire a depuis été démentie par Flick en conférence de presse. «J’aimerais savoir d’où vient cette rumeur, c’est complètement fou. Dans ce club, avec Deco, je vous suis très reconnaissant de croire en notre travail. Nous avons toute votre confiance et vous ne nous demanderiez jamais cela. Je n’ai rien à cacher, celui qui vous a dit cela ment», lâchait-il la semaine dernière.

Deco et Jorge Mendes agissent en coulisse

Entre ça, son forfait avec l’équipe d’Espagne, et des résultats moins bons ces dernières semaines, le joueur de 18 ans commence à en avoir mal. «Il n’est pas en colère, mais il est agacé. Dernièrement, et plus que jamais. Il reçoit des critiques au niveau professionnel. On me dit que Lamine s’en fiche qu’on parle de sa coupe de cheveux, de ses vêtements, etc. Mais ça l’agace qu’on insinue qu’il est peu professionnel», affirmait d’ailleurs ces dernières heures José Alvarez, le suiveur du Barça pour El Chiringuito. Le club a conscience que tout ce tapage médiatique est nouveau pour son génie et a décidé d’agir.

D’après Barça Reservat sur Catalunya Ràdio, Deco et Jorge Mendes ont pris les choses en main. C’est l’une des raisons de la visite à Barcelone la semaine dernière de l’agent portugais. Ensemble, les deux hommes vont accompagner la star dans son quotidien et le guider dans son comportement vis-à-vis du club, du staff technique ou encore du vestiaire. Cela fait suite à des inquiétudes développées en interne au Barça. La croissance fulgurante de Lamine Yamal comme joueur mais aussi comme objet de convoitises commerciales, financières et médiatiques fait redouter une perte de repères que les Blaugranas et Jorge Mendes veulent à tout prix éviter. Ils sont là pour l’aider.