Le sale coup de Joan Laporta à Hansi Flick avec Lamine Yamal juste avant Barça-PSG

Lamine Yamal est le joyau du FC Barcelone. Un joyau que Joan Laporta adore exposer au monde entier. Alors, quand le jeune prodige de 18 ans s’est blessé avec la sélection espagnole en septembre dernier, les Blaugranas ont tout fait pour que le vainqueur de l’Euro 2024 soit rétabli pour le choc de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 1er octobre dernier. Une rencontre entre le champion d’Europe 2025 et le club qui pensait le devenir que toute la planète football attendait.

Lamine Yamal aurait dû être sanctionné

De retour sur les terrains quelques jours avant, face à la Real Sociedad, Lamine Yamal a joué une demi-heure face aux Basques avant d’être titularisé contre Paris. Un bonheur pour les fans du ballon rond, d’autant que l’Espagnol a régalé dès les premières secondes du match. Cependant, Lamine Yamal a fini par s’éteindre au fil des minutes, impuissant face à la puissance parisienne (1-2), avant de rechuter. Victime de nouvelles douleurs pubiennes, le jeune Culé est de nouveau à l’infirmerie.

Attendu pour le Clasico, le numéro 10 catalan fait aujourd’hui parler. Selon l’un des journalistes du Chiringuito, Marçal Lorente, un événement très remarqué s’est produit juste avant le match contre le PSG. Lamine est arrivé en retard à l’entraînement du matin qui sert d’activation pour la rencontre du soir. Comme on le sait, Hansi Flick ne plaisante pas avec la discipline, peu importe le statut du joueur fautif. Comme il l’a fait par le passé avec d’autres stars blaugrana, l’Allemand avait donc prévu de sanctionner Lamine Yamal en le faisant débuter le choc de C1 sur le banc.

Flick l’a mauvaise contre Laporta

Au moment de dévoiler la composition de départ dans l’après-midi, Flick confirme son choix de mettre Lamine Yamal remplaçant. Le directeur sportif Deco l’apprend et l’annonce à son président, Joan Laporta. C’est là que ce dernier demande à Deco de convaincre par tous les moyens Flick de faire débuter le numéro 10 blaugrana. L’objectif de Laporta est simple. Le stade est plein, tout le monde attend ce choc, le président de l’UEFA est dans les tribunes : hors de question de se passer de Lamine Yamal, peu importe la discipline instaurée par le coach. Au final, Deco parvient à ses fins et Flick aligne son joueur d’entrée.

Personne ne sait comment l’ancien milieu de terrain s’y est pris, mais Lorente affirme que cette scène a choqué en interne d’autant qu’elle affaiblit l’autorité de Flick. Lorente rappelle que, deux semaines avant, Flick avait sanctionné Raphinha pour les mêmes raisons avant le match face à Valence. Voir Lamine Yamal bénéficier d’un traitement de faveur a donc été perçu par Flick comme un coup de canif à son autorité (notamment pour les prochains joueurs qui se mettront à la faute) et surtout comme un très mauvais signal envoyé au reste du vestiaire. L’Allemand n’a d’ailleurs pas du tout apprécié cette interférence présidentielle. Cela peut-il avoir une incidence sur la relation entre les deux hommes ?