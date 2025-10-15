Olivier Giroud a une proposition pour la Coupe du monde 2026

Retraité international depuis la fin de l’Euro 2024, Olivier Giroud a reçu un vibrant hommage au Stade de France en mars dernier, juste avant le quart de finale retour de la Ligue des Nations entre la France et la Croatie. Depuis, et surtout après ses débuts réussis avec le LOSC, le vétéran de 39 ans continue d’être régulièrement interrogé sur un éventuel retour chez les Bleus. Dans un long entretien accordé au quotidien L’Équipe, l’ancien attaquant d’Arsenal et de l’AC Milan a toutefois révélé qu’il pourrait bien participer à la Coupe du monde 2026… mais en tant que consultant, et non comme joueur.

« Je touche un peu à plusieurs choses, j’ai mes placements dans des fonds, notamment celui de Blaise (Matuidi), d’autres dans l’immobilier, mais en termes d’activité, évidemment que j’aimerais rester dans le foot, toujours dans ce but de transmettre. Peut-être un peu de télé en tant que consultant au début, pour rester dans le circuit. J’avais été sollicité par une chaîne anglaise pour la Coupe du monde 2022, quand je n’étais plus sélectionné. Mais je leur ai dit : "Attendez, j’espère quand même la jouer. (Rires.)" Là, des médias français m’ont sollicité pour 2026 », a-t-il révélé.