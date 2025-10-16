Angleterre : Jude Bellingham va prendre un sacré coup de pression

Depuis qu’il a pris en main l’équipe d’Angleterre, Thomas Tuchel a immédiatement voulu montrer qu’il était le patron. Et le premier à s’en être rapidement rendu compte, c’est Jude Bellingham. Le milieu de terrain de 22 ans du Real Madrid a beau être LA star planétaire de la sélection anglaise (avec Harry Kane), Tuchel n’avait pas hésité à lui mettre un bon petit coup derrière la tête en critiquant publiquement son attitude sur le terrain.

«J’ai du mal à le comprendre. Je pense qu’il apporte un avantage, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réaliser de grandes choses. Mais ce côté tranchant doit être canalisé vers l’adversaire, vers notre objectif et non pas pour intimider ses coéquipiers, ou être trop agressif envers ses coéquipiers ou les arbitres. (…) Je le vois avec mes parents, avec ma mère, qui parfois ne peut pas voir le gars gentil, bien éduqué et bien élevé que je vois. S’il sourit, il séduit tout le monde. Mais parfois, on voit la rage et le feu, et cela ressort d’une manière qui peut être un peu repoussante, par exemple, pour ma mère, lorsqu’elle s’assoit devant la télévision», avait déclaré l’Allemand en juin dernier.

Tuchel prêt à tendre la main, mais…

Il n’en fallait pas plus pour déclencher un ouragan médiatique de l’autre côté de la Manche. Mais alors que les médias craignent un retour de manivelle pour Tuchel, le sélectionneur des Three Lions a finalement démontré qu’il savait composer un groupe sans plusieurs noms ronflants séduisant et capable de mener de main de maître la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pendant que Bellingham retapait son épaule, Tuchel et ses joueurs brillaient. Un scénario idéal pour l’Allemand qui peut désormais dicter sa loi, même aux stars de la sélection. Hier, la presse locale affirmait d’ailleurs que plusieurs noms bien connus tels que Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, voire même Cole Palmer (qui n’a pas été appelé lors du dernier rassemblement), n’avaient absolument aucune garantie d’être du voyage de l’autre côté de l’Atlantique. The Times en a également remis une couche.

Le journal indique que Jude Bellingham ne devrait pas être écarté par Tuchel, sauf blessure, mais que le Merengue va devoir montrer patte blanche. «Thomas Tuchel s’entretiendra avec Jude Bellingham avant de le réintégrer dans l’équipe d’Angleterre et affirme qu’il existe des normes « non négociables » que tout joueur ne faisant pas partie de son effectif actuel devra respecter pour pouvoir intégrer l’équipe», écrit le quotidien, qui ajoute que Tuchel «a indiqué qu’il était prêt à donner au milieu de terrain du Real Madrid et à d’autres stars telles que Cole Palmer l’opportunité de s’intégrer dans ses plans pour la Coupe du Monde (…), mais qu’il ne souhaite pas changer « trop » le groupe qu’il a constitué au cours des quatre derniers matchs, pendant lesquels l’Angleterre a réalisé ses performances les plus impressionnantes depuis plusieurs années.» Tuchel entend toutefois contacter tous les joueurs qui n’étaient pas présents au rassemblement d’octobre pour maintenir le lien et garder tout un groupe concerné, mais les stars sont prévenues : aucun passe-droit ne sera accordé !