Angleterre : 4 stars pourraient être privées de la Coupe du Monde 2026

Une fois encore, les fans anglais vont pouvoir chanter le fameux « it’s coming home » avant l’entrée en lice des Three Lions avant une grande compétition internationale. Facile vainqueur de la Lettonie hier soir (5-0), l’équipe d’Angleterre a officiellement décroché son billet pour la Coupe du Monde 2026 et peut encore rêver de mettre fin à une disette de soixante ans. Les Anglais ont bien failli mettre fin à cette malédiction en 2021, puis en 2024 en finale de l’Euro. Mais cette fois, pour vaincre le signe indien, la FA est allée chercher Thomas Tuchel.

L’Allemand a rempli une partie de son contrat en étant assuré de terminer premier du classement du groupe K devant l’Albanie. Et désormais, les prochains rendez-vous, à savoir les deux derniers matches éliminatoires de novembre et les amicaux du printemps, serviront de baromètre au sélectionneur ainsi qu’à la presse locale. En clair : tout le monde va tenter de dresser avant l’heure la liste des 26 de Tuchel. Sans surprise, plusieurs joueurs sont assurés d’avoir leur siège réservé dans l’avion si aucun pépin physique ne vient leur porter préjudice.

Jordan Pickford, John Stones, Marc Guehi, Harry Kane, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka et Jude Bellingham, même si le joueur du Real Madrid a manqué les deux derniers rassemblements. Mais alors qu’il reste encore plus de six mois à attendre avant d’en savoir vraiment plus sur les profils qui seront sélectionnés par Tuchel, la presse anglaise annonce dès le lendemain de la victoire des Three Lions, que plusieurs stars de l’équipe risquent de rater le Mondial. Deux noms se dégagent d’ailleurs très nettement : Phil Foden et Trent Alexander-Arnold. «Pourquoi Alexander-Arnold et Foden ne devraient pas participer à la Coupe du Monde», titre d’ailleurs le Telegraph qui a expliqué pourquoi un Foden a des chances de s’inquiéter.

Foden et Alexander-Arnold peuvent s’inquiéter

«De retour en forme avec Manchester City, Foden a sans aucun doute le talent nécessaire pour jouer un rôle important dans l’équipe de Tuchel. Mais l’Angleterre regorge de talents au poste de numéro 10 et sur les ailes, et Foden a perdu sa place dans la hiérarchie internationale. Le fait que le joueur de 25 ans ait si rarement donné le meilleur de lui-même avec l’Angleterre est un autre problème.» Une tendance partagée par The Independent. «Foden est un joueur dont l’absence dans un tournoi majeur avec l’Angleterre semble étrange. Pourtant, le milieu de terrain de City a très peu joué sous les ordres de Tuchel jusqu’à présent et semble avoir du travail à faire pour exactement les mêmes raisons.» Le média va même plus loin en ajoutant Cole Palmer à cette liste de joueurs ayant leur place loin d’être assurée aux États-Unis.

«Il semble incroyable de ne pas inclure Palmer dans la liste des joueurs sélectionnés, mais la concurrence acharnée pour la place de numéro 10 rend sa position incertaine. Bellingham, Rogers, Foden et Eze peuvent tous jouer à ce poste, tandis que Saka et Madueke semblent être les choix privilégiés sur le flanc droit. Palmer sera très probablement présent à la Coupe du monde, mais Tuchel n’a donné aucune garantie et a fait part de ses inquiétudes concernant sa blessure à l’aine.» Pour en revenir à l’information principale, l’autre nom en grand danger, avec Phil Foden, c’est donc Trent Alexander-Arnold. L’ancien latéral de Liverpool pensait voir sa carrière décoller en choisissant de rejoindre le Real Madrid. Malheureusement pour lui, ses prestations mitigées et une blessure le font partir avec un certain retard dans la hiérarchie de son sélectionneur.

Que faire de Rashford ?

«Si l’on part du principe que James sera le latéral droit titulaire de Tuchel, on pourrait alors affirmer qu’il serait plus logique de choisir un joueur polyvalent comme remplaçant plutôt qu’Alexander-Arnold. Djed Spence et Livramento, par exemple, peuvent tous deux également jouer au poste de latéral gauche. Cela libère ainsi une place supplémentaire pour un attaquant», écrit le Telegraph. «Tuchel a clairement affiché sa préférence pour James et Livramento au poste d’arrière droit, laissant entendre qu’il s’inquiétait de la concentration défensive d’Alexander-Arnold. Ce dernier doit réaliser une bonne première saison au Real Madrid pour regagner sa place en équipe d’Angleterre», poursuit The Independent. Le Merengue va-t-il réussir à inverser la tendance ?

Enfin, d’autres noms sont également cités, même s’ils font partie des joueurs sur lesquels Thomas Tuchel n’a pas spécialement compté depuis le début de son mandat. On retrouve Jack Grealish, qui revit à Everton (1 but, 4 passes décisives en 7 matches). Enfin, l’une des interrogations des médias britanniques concerne Marcus Rashford. Hors des plans de Tuchel avant son départ au FC Barcelone, l’ailier a eu le mérite de faire changer d’avis son sélectionneur grâce à ses débuts canons avec les Blaugranas (3 buts, 5 passes décisives en 10 matches). Il n’est plus un titulaire chez les Three Lions, mais il a pris aux trois derniers matches des éliminatoires (1 but).