Qualifs CdM 2026 : l’Angleterre premier qualifié européen, le Portugal devra attendre, l’Espagne et l’Italie font le boulot

Suite des qualifications pour le Mondial en terres américaines ce mardi, avec plusieurs affiches et surtout, deux grosses nations européennes qui pouvaient obtenir leur ticket. C’était le cas du Portugal, qui devait battre la Hongrie tout en espérant un autre résultat qu’une victoire de l’Arménie contre l’Irlande. Mission ratée, puisque Portugais et Hongrois se sont quittés sur un 2-2. La rencontre avait mal commencé pour les Lusitaniens avec l’ouverture du score rapide de Szalai (9e). Mais c’était sans compter sur l’inévitable Cristiano Ronaldo, qui expédiait un centre de Nelson Semedo au fond des filets (22e). La vedette portugaise s’offrait un doublé, cette fois en propulsant un centre de Nuno Mendes dans les cages hongroises (45e+3). Dominateurs, les Lusitaniens auraient pu agrandir l’écart… mais la Hongrie a égalisé en toute fin de match avec une belle frappe de Dominik Szoboszlai (90e+2). Avec la victoire de l’Irlande contre l’Arménie (1-0), le scénario était pourtant parfait pour les Portugais qui vont devoir attendre pour assurer leur qualification.

La suite après cette publicité

L’Angleterre était l’autre pays du Vieux Continent qui pouvait valider son billet pour l’Amérique ce soir, et contrairement aux Portugais, la bande d’Harry Kane l’a emporté haut la main sur le score de 5-0. Il suffisait aux troupes de Thomas Tuchel de s’imposer contre la Lettonie, et les Three Lions ont complètement dominé leur sujet ce soir. Anthony Gordon a d’abord mis la sélection britannique devant, alors qu’Harry Kane, qui arrivait pourtant avec des pépins physiques, doublait la mise juste avant la pause avec une belle frappe bien ajustée depuis l’extérieur de la surface. Il signait même son doublé dans le temps additionnel de la première période, sur penalty. Tonisevs, contre son camp, signait le quatrième but anglais. Les Anglais voyageront outre-Atlantique cet été.

L’Espagne reçue 4/4

De son côté, l’Italie, dans un match forcément marqué par un contexte tendu, était opposée à Israël à Udine et a fait le boulot en s’imposant 3-0. Dominatrice en termes de possession mais avec du mal à se créer de véritables occasions, la Squadra Azzurra a dû attendre la toute fin de la première période pour ouvrir le score, sur penalty. C’est Mateo Retegui qui transformait, avec l’aide du poteau gauche (45e+2). En deuxième période, les hommes de Gennaro Gattuso ont eu plus de facilités à se créer des chemins vers les cages adverses, et Retegui a signé son deuxième but de la soirée à un quart d’heure de la fin, alors que Mancini a inscrit le troisième en fin de partie. Derrière la Norvège, qui a gagné ses 6 matchs, l’Italie s’assure de jouer les barrages.

La suite après cette publicité

L’Espagne, qui roule sur le groupe E, défiait une équipe de Bulgarie qui arrivait sur une dynamique plus que négative, avec trois défaites en trois journées. Sans surprise, les Espagnols ont gagné assez facilement (4-0). Avec une équipe un peu remaniée, et un Aymeric Laporte qui portait curieusement le numéro 10, la Roja a mis du temps à prendre l’avantage, mais c’est finalement Mikel Merino, de la tête, qui a donné l’avantage aux Ibères (35e). Il a même doublé la mise en deuxième période, alors qu’un but contre son camp de Chernev et un but d’Oyarzabal sur penalty ont conclu la large victoire espagnole. Les champions d’Europe devront cependant attendre la prochaine journée internationale pour sceller leur qualification. Dans ce même groupe, on notera justement la victoire 4-1 de la Turquie face à la Géorgie, qui dit adieu au Mondial.

Les résultats du soir

Groupe E

Espagne 4 - 0 Bulgarie

Merino (35e, 55e), Chernev csc (79e), Oyarzabal (90e+2)

Turquie 4 - 1 Géorgie

Yildiz (14e), Demiral (22e, 52e), Akgun (35e) - Kochorashvili (65e)

La suite après cette publicité

Groupe F

Portugal 2 - 2 Hongrie

Cristiano Ronaldo (22e, 45e+3) - Szalai (9e), Szoboszlai (90e+2)

Irlande 1 - 0 Arménie

Ferguson (70e)

Groupe I

Italie 3 - 0 Israel

Retegui (45e+2, 75e), Mancini (90e+3)

La suite après cette publicité

Groupe K

Angleterre 5 - 0 Lettonie

Gordon (26e), Kane (44e, 45e+3), Tonisevs csc (59e), Eze (86e)

Andorre 1 - 3 Serbie

Lopez (17e) - Garcia csc (19e), Vlahovic (54e), Mitrovic (77e)