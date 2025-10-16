Xavi : « Ousmane Dembelé est un joueur exceptionnel, le Ballon d’Or est mérité »

Foot Mercato : que pensez-vous des chances de l’Espagne de remporter la Coupe du Monde ?

Xavi : je pense que l’Espagne fait partie des favorites, parce qu’elle vient de gagner l’Euro, parce qu’elle a un groupe qui travaille ensemble avec Luis de la Fuente depuis des années. Ils font les choses très bien, et je pense qu’ils ont, à tous les postes, des joueurs qui font la différence. Il y a beaucoup de talent à chaque poste, des joueurs compétitifs, avec de l’expérience, certains qui ont déjà tout gagné. Le Mondial, évidemment, c’est différent, mais je les vois très forts. Je pense que Luis de la Fuente fait un travail excellent, et qu’il a la confiance nécessaire pour faire la différence. Des joueurs décisifs devant, un milieu très solide, une ligne défensive mêlant expérience et jeunesse. Ce sera très difficile de battre l’Espagne.

Foot Mercato : est-ce que vous voyez une différence entre la façon dont jouent les sélections et celle des grands clubs européens, sur le plan du style de jeu ?

Xavi : non, je crois que l’Espagne ressemble beaucoup au Barça ou à d’autres équipes qui veulent avoir le ballon, qui veulent être protagonistes avec le ballon. Luis de la Fuente n’est pas du genre à spéculer. Il veut presser haut, garder le ballon, jouer dans le camp adverse… C’est un entraîneur offensif. C’est vrai qu’à certains moments, ils savent bien se replier. Quand ils mènent, ils défendent bien pour ensuite, avec Lamine et Nico, partir en contre-attaque. Ils sont forts aussi dans la transition, ils dominent toutes les facettes du jeu, mais je dirais que l’Espagne est une équipe très offensive, qui veut dominer et être protagoniste dans le jeu. Regarder jouer l’Espagne, c’est un plaisir pour les spectateurs.

Foot Mercato : vous voyez des similitudes entre la façon de jouer de votre Barça avec Luis Enrique et le PSG actuel ?

Xavi : c’est assez similaire. Les deux veulent avoir le ballon, les deux veulent être protagonistes. Luis Enrique, par exemple, est un entraîneur qui ne conçoit pas le repli. Il veut presser et presser pendant 90 minutes. Hansi Flick, par exemple, joue avec une ligne défensive très haute, et chaque tacticien a sa propre approche. Mais dans le cas de l’Espagne, il y a une grande ressemblance avec ce que veulent le Barça et le Paris Saint-Germain.

Foot Mercato : Ousmane Dembélé vient de remporter le Ballon d’Or. Est-ce que vous le voyez comme un joueur qui a mûri et joue différemment maintenant par rapport à ses débuts ?

Xavi : Ousmane est un joueur hors norme, nous le savions dès son arrivée à Barcelone. Nous avons vu tout son potentiel, nous avons beaucoup travaillé pour qu’il se sente à l’aise et qu’il soit heureux. Nous avons vu un joueur avec une grande capacité de progression, une vraie envie d’apprendre, et il a énormément progressé avec nous. Puis l’offre du Paris Saint-Germain est arrivée, il est parti à Paris et là-bas, il a complètement explosé. Il est heureux là-bas, il se sent la star de l’équipe, du projet. Et en plus, ils ont remporté la Ligue des Champions, où il a brillé avec beaucoup de buts et de passes décisives. Il a fait la différence. C’est un joueur exceptionnel, et le Ballon d’Or est plus que mérité.

Foot Mercato : vous avez évidemment joué avec plusieurs ballons différents pendant les Coupes du Monde. Quand vous regardez le nouveau ballon, le Trionda, qu’en pensez-vous ?

Xavi : il est beau, non ? Il représente les trois pays organisateurs : le Mexique, le Canada et les États-Unis. Le toucher semble fin, agréable. Le Jabulani, j’en garde des souvenirs merveilleux. Nous avons remporté la Coupe du Monde avec l’Espagne, la première de l’histoire du pays, un événement extraordinaire. Je pense que ce nouveau ballon va plaire, parce qu’il symbolise toute l’organisation autour de ce Mondial. Alors, profitons de cette grande Coupe du Monde.

