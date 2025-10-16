PSG : Lee Kang-in élu meilleur joueur international asiatique de l’année
1 min.
@Maxppp
Au terme d’une saison historique réalisée avec le Paris Saint-Germain, Lee Kang-In a été élu meilleur joueur international asiatique de l’année aux AFC Awards 2025. Le Sud-Coréen devient le premier joueur de l’histoire du club français à remporter ce trophée.
La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain @PSG_inside – 21:21
Notre Parisien Lee Kang-In est désigné joueur international asiatique de l'année aux #AFCAwards2025 !Voir sur X
Félicitations ! ❤️💙
Félicitations ! ❤️💙
L’ancien joueur de Valence et de Majorque devance l’Iranien Mehdi Taremi et le Japonais Takefusa Kubo. Lee a joué 49 matchs avec Paris la saison dernière (7 buts, 6 passes décisives), et il a brillamment contribué à la qualification de son pays à la Coupe du Monde (5 buts, 6 passes décisives).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer