Liga

Real Madrid : bonne nouvelle pour Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Mbappé @Maxppp

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Sorti sur blessure et touché à la cheville face à l’Azerbaïdjan la semaine dernière avec les Bleus (3-0), l’attaquant du Real Madrid avait dû quitter le rassemblement pour revenir dans la capitale espagnole. Les derniers examens se sont montrés rassurants et les dernières nouvelles sont encore bonnes.

Selon la presse espagnole, Mbappé retrouvera le chemin de l’entraînement dès ce vendredi. Sa présence pour la rencontre de Liga face à Getafe ce week-end reste toutefois incertaine. Xabi Alonso pourrait le préserver en vue du choc de Ligue des Champions face à la Juventus mercredi.

Pub. le - MAJ le
