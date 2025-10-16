Le constat cash d’Olivier Giroud sur le niveau de la Ligue 1

13 ans après son départ pour Arsenal, Olivier Giroud redécouvre une Ligue 1 qu’il juge loin d’être dévalorisée après un passage mitigé à Los Angeles. L’attaquant de Lille salue le retour de plusieurs Champions du Monde comme Benjamin Pavard, Paul Pogba ou encore Florian Thauvin, estimant que ces come-back « revalorisent » le Championnat de France à un moment où celui-ci traverse une période difficile. « Des champions du monde qui reviennent chez eux, c’est très bon pour la Ligue 1 », confie le meilleur buteur de l’histoire des Bleus dans une interview accordée à L’Equipe.

S’il reconnaît que la Ligue 1 « se fait piller chaque année de tous ses talents par des clubs plus riches », Giroud estime toutefois que « le niveau reste bon » et refuse de voir un fossé avec les autres grands championnats européens. « On ne va pas comparer avec la Premier League, mais je n’ai pas trouvé une énorme différence de niveau entre la Ligue 1 et la Serie A », explique-t-il. Fier du parcours européen des clubs français, l’attaquant lillois cite notamment la victoire du LOSC sur la Roma en Ligue Europa : « on a pu les regarder droit dans les yeux. En Coupe d’Europe, les équipes françaises se comportent très bien et montrent qu’elles ont le niveau. » Des mots forts de la part de l’ancien joueur de Chelsea.