Olivier Giroud explique son passage mitigé à Los Angeles

Olivier Giroud sous le maillot de l'équipe de France.

De retour en France cet été après une longue et prestigieuse carrière à l’étranger, Olivier Giroud s’épanouit aujourd’hui sous les couleurs du LOSC, avec déjà 3 buts en 8 matchs. Avant ce retour réussi, l’attaquant français de 39 ans avait passé une saison au Los Angeles FC en MLS, une expérience bien moins convaincante. Mal à l’aise dans un système de jeu qui ne lui convenait pas, l’ancien buteur d’Arsenal n’a jamais vraiment trouvé ses repères et n’a inscrit que 5 buts et délivré 3 passes décisives en 38 rencontres. Il est revenu, entre autres, sur les raisons de cet échec dans un long entretien accordé à L’Equipe.

« Je n’étais pas pleinement heureux sur le terrain, on jouait en transition et je ne pouvais pas m’exprimer comme je le souhaitais, a-t-il confié. Il n’y a pas de regret, parce que c’est une expérience que je voulais vivre. J’ai marqué sur nos finales, gagné un titre avec la Coupe des États-Unis, disputé une Coupe du monde des clubs inattendue avec des retrouvailles contre Chelsea (son club de 2018 à 2021)… il y a quand même eu des bons moments. Ç'a été génial aussi sur le plan de l’expérience et la qualité de vie, faire découvrir l’Ouest américain, la Californie, aux enfants, à mon épouse. Si c’était à refaire, je le referais. Mais je suis content de revenir chez moi. »

