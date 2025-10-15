Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Algérie : Guendouz recadre un journaliste sur Luca Zidane

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Luca Zidane, le gardien de l'Algérie @Maxppp

Il était très attendu durant cette trêve internationale. Fraîchement joueur algérien, Luca Zidane, fils de Zinédine, avait été convoqué par le sélectionneur Vladimir Petkovic pour les deux matches de qualification au Mondial 2026. S’il n’a pas disputé le premier match, le gardien de 27 ans était titulaire avec l’Algérie face à l’Ouganda dans un match où il avait encaissé un but après six minutes de jeu.

Après la rencontre, lors de la célébration de la qualification au Mondial (acquise face à la Somalie il y a quelques jours), le gardien numéro un Alexis Guendouz (MC Alger) a été questionné sur la prestation de son coéquipier. Et il n’a pas apprécié. «Ce que j’ai pensé de son match ? Il a fait un très bon match. Il ne faut pas essayer de créer de la fitna (ndlr : de la division, de la discorde, en arabe) entre les gardiens. Non mais ce ne sont pas des questions qui se posent hein», a-t-il lancé froidement à un journaliste. Et on le comprend.

