Algérie : comment s’est passée la première de Luca Zidane

Luca Zidane rêvait sans doute de meilleurs débuts avec l’Algérie. Pour sa première sous le maillot de l’équipe nationale, le fils de l’ancien numéro 10 a encaissé un but de l’Ouganda après… 6 minutes de jeu. Alors bien sûr, sa responsabilité n’est pas engagée. Il faut plutôt reprocher à Hicham Boudaoui ce ballon perdu dans ses 40 mètres alors que le tir croisé de Steven Mukwala n’a laissé aucune chance au gardien.

Heureusement pour l’ancien international français U20, la rencontre s’est bien terminée. Dans ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l’Algérie, déjà qualifiée depuis 4 jours pour la grand-messe du football, a su retourner la situation grâce à deux penaltys tardifs signés Amoura (81e, 90e+9) et l’emporter 2-1. Ce succès est aussi à mettre à l’actif de Luca Zidane, décisif plus tôt dans la soirée.

Zidane a répondu présent

S’il avait vu les tentatives ougandaises (3e, 32e) hors cadre, le rempart de Grenade sauvait les siens sur ce centre en retrait de Mukwala. Lâché par sa défense, il sortait aux devants de Ssemugabi, qui manquait le cadre (39e). Une intervention précieuse qui aurait pu donner le but du break. En seconde période, c’est cette fois son sang-froid qu’il fait remarquer en feintant son adversaire sur une relance (57e).

«Quand j’ai la possibilité et que j’ai les joueurs à disposition, je n’ai pas de problème à les mettre sur le terrain, même si ce sont de nouveaux joueurs. Ils se sont montrés durant les séances d’entraînement et sont les bienvenus en équipe nationale», assurait Vladimir Petkovic après la rencontre, particulièrement satisfait des nouveaux appelés dans un groupe qu’il qualifie lui même de «positif» et «déjà soudé».

Petkovic : «Désormais, il sera compliqué d’entrer dans le groupe»

Il en faudra bien plus évidemment pour le juger, et surtout à long terme pour savoir s’il peut postuler à une place de titulaire devant Alexis Guendouz (8 sélections), l’actuel numéro un. La défense de ce soir ne l’a pas vraiment aidé sur certaines situations et il faudra le revoir avec de l’enjeu. Le gardien de 27 ans a tout de même fait le plus dur en intégrant le groupe des Fennecs au meilleur des moments.

La Coupe d’Afrique des Nations se profile dès la fin décembre, et pour laquelle l’Algérie fait figure d’outsider. Puis il y aura le Mondial américain où Zidane a de bonnes chances d’être appelé d’après le sélectionneur. «Désormais, il sera compliqué d’entrer dans le groupe. C’est ce que j’ai dit aux joueurs, ils doivent tout faire pour y rester. Ce sera très difficile de faire une liste élargie pour la CAN et pour la suite.» Reste à savoir quelle sera sa place dans ce groupe…