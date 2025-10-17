Le sale coup de Lewandowski au Barça, Donnarumma prend déjà une décision pour son avenir

Robert Lewandowski donne des maux de tête au Barça

Robert Lewandowski sera forfait pour le Clasico après sa blessure en sélection. Il a créé pas mal de remous en haut lieu. Marca en rajoute une couche ce matin en expliquant que sa «prolongation de contrat est au frigo». Deco a suspendu les discussions avec l’attaquant pour le moment. Il estime que le moment n’est pas opportun pour aborder ce sujet. Le directeur sportif préfère attendre pour évaluer les performances du joueur. Lewandowski lui souhaite rester au Barça. En cas de départ, le buteur polonais veut rester en Europe. D’après AS qui reprend des informations en provenance de la presse polonaise, l’Atlético de Madrid surveillerait avec attention sa situation. Le club madrilène voit une opportunité en or de s’offrir un buteur de renom, bien que vieillissant. Comme pour Suarez en 2020, Diego Simeone espère convaincre le goleador de venir finir sa carrière en Europe dans la capitale espagnole. Le Barça de son côté prospecte pour le successeur de Lewy. Selon Sport, la piste Dusan Vlahovic est étudiée.

Gianluigi Donnarumma heureux à City

A Manchester City, il y a un homme qui est heureux comme tout, c’est Gianluigi Donnarumma. On aurait pourtant pu penser que son départ forcé du PSG l’aurait énormément affecté. Poussé vers la sortie par le club parisien malgré avoir joué un rôle majeur dans la quête de la première Ligue des champions des Rouge et Bleu, l’Italien est en pleine confiance. En signant à City, il a rejoint Pep Guardiola. Comme l’écrit le Manchester Evening News, «travailler avec Guardiola est encore mieux qu’espéré», a expliqué le portier italien. Donnarumma a impressionné dès ses premières semaines à City et a déclaré se sentir déjà à l’aise à l’Etihad. Il envisagerait un long séjour à Manchester City, où il a signé un contrat de cinq ans.

La presse madrilène convaincue par Xabi Alonso

Après 8 journées de championnat, la presse madrilène est déjà convaincue par le nouveau visage du Real Madrid version Xabi Alonso. L’ancien entraîneur du Bayer a réussi à faire du Real une équipe qui presse haut et efficacement, l’une des formations les plus agressives du football européen. « Leur capacité non seulement à récupérer le ballon près de la surface de réparation adverse, mais aussi à transformer ces récupérations en occasions franches, en fait une équipe extrêmement dangereuse lorsqu’elle n’a pas le ballon », félicite le journal qui parle d’un nouveau Madrid avec le retour de Jude Bellingham. Le défi de Xabi Alonso sera maintenant de trouver un équilibre entre les trois stars Mbappé, Vinicius et Bellingham, chose que n’avait pas vraiment réussi à faire son prédécesseur Carlo Ancelotti. L’Espagnol devra aussi trancher entre Bellingham et Guler, un sacré dilemme comme l’explique Mundo Deportivo.