Coupe de France

CdF : Vendée Fontenay-PSG se jouera à la Beaujoire

Par Matthieu Margueritte
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau @Maxppp

Opposé au Paris Saint-Germain en 32e de finale de Coupe de France, l’équipe de Vendée Fontenay Foot (N3) n’est pas en mesure d’accueillir les champions d’Europe dans son stade. Une délocalisation de la rencontre à Nantes ou à Niort était alors envisagée.

Cet après-midi, le club amateur vient d’annoncer sur sa page Facebook que le match se jouera finalement le samedi 20 décembre à 20h50 à la Beaujoire. Le FC Nantes jouant son 32e de finale à Concarneau, son stade a donc pu être réquisitionné.

Pub. le - MAJ le
