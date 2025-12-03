CdF : Vendée Fontenay-PSG se jouera à la Beaujoire

Opposé au Paris Saint-Germain en 32e de finale de Coupe de France, l’équipe de Vendée Fontenay Foot (N3) n’est pas en mesure d’accueillir les champions d’Europe dans son stade. Une délocalisation de la rencontre à Nantes ou à Niort était alors envisagée.

La suite après cette publicité

Cet après-midi, le club amateur vient d’annoncer sur sa page Facebook que le match se jouera finalement le samedi 20 décembre à 20h50 à la Beaujoire. Le FC Nantes jouant son 32e de finale à Concarneau, son stade a donc pu être réquisitionné.