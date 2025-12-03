Nice : Jonathan Clauss va aussi porter plainte après les violences

Depuis ce week-end, l’OGC Nice est au cœur de nombreux rebondissements, avec notamment les violences subies par Jérémy Boga et Terem Moffi de la part de certains supporters. Mais ce ne sont pas les seuls visiblement. Ce mercredi après-midi, le journal L’Équipe nous apprend qu’un autre joueur est aussi concerné : Jonathan Clauss.

L’ancien joueur de l’OM a déclaré en privé avoir également été frappé par des supporters. Il devrait lui aussi porter plainte contre X après cet événement. Il a notamment été en contact avec l’UNFP pour cette affaire et entend bien aller au bout.