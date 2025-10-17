Barça : Ferran Torres préservé face à Girona

Victime d’une surcharge musculaire lors du dernier rassemblement avec l’Espagne, Ferran Torres avait été libéré par la Roja, mais il était annoncé de retour pour le match de Liga face à Girona. Malheureusement pour lui, il n’en a pas terminé avec son souci physique et son club ne veut prendre aucun risque.

La suite après cette publicité

«Ferran Torres sera absent pour le match contre Gérone par mesure de précaution, en raison de douleurs liées à une surcharge musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche, survenue pendant la trêve internationale», annonce le communiqué du club catalan.