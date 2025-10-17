Liga
Barça : Ferran Torres préservé face à Girona
Victime d’une surcharge musculaire lors du dernier rassemblement avec l’Espagne, Ferran Torres avait été libéré par la Roja, mais il était annoncé de retour pour le match de Liga face à Girona. Malheureusement pour lui, il n’en a pas terminé avec son souci physique et son club ne veut prendre aucun risque.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 12:35
Comunicado médico❗Voir sur X
𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 será baja para el partido contra el Girona por precaución, debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones
«Ferran Torres sera absent pour le match contre Gérone par mesure de précaution, en raison de douleurs liées à une surcharge musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche, survenue pendant la trêve internationale», annonce le communiqué du club catalan.
