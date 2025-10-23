Le Barça doit encore une blinde à Séville pour Jules Koundé

Jules Koundé évolue au Barça depuis l’été 2022, avec déjà plus de 150 matchs sous le maillot blaugrana. Pourtant son club doit encore régler une somme importante au FC Séville pour son transfert. Le club catalan s’était engagé à verser 50 millions d’euros pour le défenseur français, plus 12,5 millions de bonus éventuels, dont 7,5 millions qui ont déjà été payés selon AS. À ce jour, seule un peu plus de la moitié de la somme a été versée, laissant 24,5 millions d’euros encore dus, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions supplémentaires si Koundé dispute plus de la moitié des matchs officiels cette saison et la suivante. Au total, près de 30 millions d’euros pourraient revenir au club andalou.

Étouffé par un plafond salarial limité à un peu plus de 22 millions d’euros, le club andalou a dû se contenter d’un mercato sans achat, uniquement avec des prêts ou des joueurs libres, et a vendu ses piliers Dodi Lukebakio et Loïc Badé pour équilibrer ses comptes. Mais le règlement complet du transfert de Koundé représenterait donc un levier économique essentiel pour Séville, déjà contraint de réduire son budget pour respecter les règles financières. Un cas assez étrange, mais révélateur de la complexité des enjeux financiers du football actuel.