Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue des Champions

OM : Emerson sort du silence après son carton rouge controversé !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Emerson expulsé face au Sporting @Maxppp

Pour beaucoup, c’est à cause de lui que l’OM a perdu contre le Sporting mercredi soir (2-1). Expulsé juste avant la mi-temps alors que les siens étaient devant au score, en raison d’une simulation grotesque, le latéral italien a pris très cher sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce jeudi, il s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour demander pardon aux fans marseillais.

La suite après cette publicité
Football Club de Marseille
🚨Emerson présente ses excuses :
"La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match.

Je connais ma responsabilité – même si je ne méritais pas le premier carton jaune et que je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me l’a donné, je reconnais que j’aurais pu éviter le second.

Je veux présenter mes excuses à mes coéquipiers pour les avoir laissés à dix sur le terrain, ainsi qu’à tous les supporters de l’OM.

Je donnerai toujours 100 % pour ce club, et samedi nous avons un match très important – nous le relèverons ensemble, comme toujours !
Allez l’OM 💙" (via Instagram)
Voir sur X

« La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match. Je connais ma responsabilité, même si je ne méritais pas le premier carton jaune et que je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me l’a donné, je reconnais que j’aurais pu éviter le second. Je veux présenter mes excuses à mes coéquipiers pour les avoir laissés à dix sur le terrain, ainsi qu’à tous les supporters de l’OM », a-t-il écrit. Faute avouée, à moitié pardonnée ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Emerson

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Emerson Emerson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier