OM : Emerson sort du silence après son carton rouge controversé !

Pour beaucoup, c’est à cause de lui que l’OM a perdu contre le Sporting mercredi soir (2-1). Expulsé juste avant la mi-temps alors que les siens étaient devant au score, en raison d’une simulation grotesque, le latéral italien a pris très cher sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce jeudi, il s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour demander pardon aux fans marseillais.

La suite après cette publicité

« La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match. Je connais ma responsabilité, même si je ne méritais pas le premier carton jaune et que je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me l’a donné, je reconnais que j’aurais pu éviter le second. Je veux présenter mes excuses à mes coéquipiers pour les avoir laissés à dix sur le terrain, ainsi qu’à tous les supporters de l’OM », a-t-il écrit. Faute avouée, à moitié pardonnée ?