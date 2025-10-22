Mercato Bournemouth : le trio à 170 M€ se fait déjà allumer

C’est le scénario classique. De retour en Premier League en 2022, Bournemouth s’est distingué en réalisant une belle saison 2024/2025 ponctuée par une neuvième place au classement et un statut de sixième meilleure défense de la ligue (46 buts encaissés). De quoi mettre en valeur plusieurs de ses éléments défensifs tels que Dean Huijsen (20 ans), Illia Zabarnyi (22 ans) et Milos Kerkez (21 ans). Une sacrée aubaine pour les Cherries. Au total, ils ont réussi à surfer sur leur belle saison pour encaisser environ 172 M€ grâce à la vente de ces trois-là.

Selon les chiffres publiés sur le site Transfermarkt, Zabarnyi a été vendu au Paris Saint-Germain contre 63 M€, plus grosse vente de l’été, Huijsen a filé au Real Madrid en échange de 62,5 M€ et Liverpool s’est offert Kerkez pour près de 47 M€. Des départs marquants qui ont visiblement été très bien digérés par Bournemouth. Le club du Dorset pointe à la troisième place du classement de Premier League, à trois longueurs de Manchester City et à quatre d’Arsenal. En revanche, ses trois anciens pensionnaires traversent aujourd’hui des moments plus ou moins compliqués.

Petit recadrage pour Huijsen

Concernant Dean Huijsen, il s’agit sans doute du cas le moins problématique. Arrivé dans la capitale espagnole juste avant la Coupe du Monde des Clubs, le natif d’Amsterdam a été immédiatement propulsé titulaire aux États-Unis. La Casa Blanca a chuté en demi-finale face au PSG (0-4), mais Huijsen est rentré en Espagne avec les éloges. Ses cinq matches du tournoi ont suffi à lui coller l’étiquette de leader de la défense madrilène, pendant que Raul Asencio coulait littéralement. Encensé pour sa technique et sa qualité de relance, Huijsen part aujourd’hui encore avec de l’avance sur ses coéquipiers en défense. Cependant, il a multiplié les erreurs dernièrement.

Entre sa mauvaise prestation face à l’Atlético de Madrid (2-5) ou son expulsion contre la Real Sociedad, Huijsen a eu droit à un petit tirage d’oreille. The Athletic affirme en effet que la Casa Blanca lui a expressément demandé « d’améliorer sa concentration afin de développer son grand potentiel. » Rien de grave, mais Huijsen ne doit donc pas céder au péché de confiance après ses débuts remarqués. Une situation dans laquelle aimeraient se trouver Illia Zabarnyi et Milos Kerkez. Concernant l’Ukrainien, il est arrivé à Paris avec l’étiquette de successeur de Marquinhos et suscitait beaucoup d’attentes. Inconnu du grand public avant l’intérêt parisien, le natif de Kiev était annoncé comme l’une des valeurs montantes à son poste. Mais pour l’instant, le capitaine emblématique du PSG de 31 ans peut dormir sur ses deux oreilles.

Zabarnyi et Kerkez dans le dur

En dix matches (1 but) disputés avec les champions de France, Zabarnyi n’arrive toujours pas à dégager l’impression d’un défenseur serein et face à des adversaires plus vifs, il a souvent l’air d’être trop lourd dans ses déplacements. À sa décharge, la traditionnelle excuse de l’adaptation vaut encore pour lui. Impossible de se faire un jugement définitif sur sa valeur, mais l’Ukrainien vient d’enchaîner deux prestations difficiles. La première face à Strasbourg où le retour de Willian Pacho a été une bouée de sauvetage pour lui et surtout ce mardi soir contre le Bayer Leverkusen. Alors que ses partenaires célébraient le large succès 7-2, « Zaba » n’était pas à la fête après avoir provoqué deux penalties et récolté un carton rouge direct. Enfin, ce n’est pas mieux pour Milos Kerkez.

Censé incarner la relève au poste de latéral gauche à Liverpool, le Hongrois est un titulaire d’Arne Slot depuis le début de la saison. Sauf qu’il ne cesse d’en prendre pour son grade. Le 14 septembre dernier, il a été remplacé par Andy Robertson dès la 38e minute face à Burnley, avant d’être repris de volée publiquement par son coach. «Je l’ai remplacé parce qu’il a reçu un carton jaune. Je pense que les supporters ici pensaient qu’ils avaient une chance de gagner le match si nous prenions un deuxième carton jaune. Avec Milos, je ne peux jamais être sûr à 100% qu’il ne commette pas la prochaine faute, et que les supporters mettent alors la pression sur l’arbitre (pour l’exclure). Il joue chaque duel comme si sa vie en dépendait. Je pense que la seule façon de perdre aujourd’hui était d’être réduits à dix». Un mois plus tard, il s’est à nouveau fait dézinguer sur la place publique après sa piètre prestation contre Manchester United. « Je pense que les performances individuelles des défenseurs de Liverpool ont été vraiment médiocres. L’arrière gauche (Milos Kerkez) n’a pas encore trouvé ses marques… il joue comme un arrière gauche de 10 ans, il est partout et nulle part à la fois », déclarait Gary Neville. Un match qui pourrait avoir des conséquences, car ce soir, Liverpool affronte l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions et il y a de fortes chances pour que Robertson lui soit préféré.