Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Real Madrid : Dean Huijsen s’est pris un coup de pression

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dean Huijsen et Xabi Alonso @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Real Madrid Juventus
parionssport
1 1.34 N 4.80 2 6.00 100€ Bonus Voir sur CANAL+ SPORT

Vainqueur de ses deux premiers matches de Ligue des Champions, le Real Madrid cherchera à faire la passe de trois ce soir à l’occasion de la réception de la Juventus. Une rencontre à laquelle ne participera pas Dean Huijsen. Le jeune défenseur espagnol est blessé et les Merengues font tout pour qu’il soit disponible pour le Clasico.

La suite après cette publicité

Cependant, The Athletic nous apprend que si Huijsen fait partie des titulaires indiscutables, l’ancien pensionnaire de Bournemtouh s’est pris un petit coup de pression. En clair, après ses bons débuts, Huijsen a depuis commis quelques erreurs qui ne sont pas passées inaperçues. Et d’après le média britannique, «on lui aurait spécifiquement demandé d’améliorer sa concentration afin de développer son grand potentiel». Le message est passé !

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Dean Huijsen

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dean Huijsen Dean Huijsen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier