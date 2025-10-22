Real Madrid : Dean Huijsen s’est pris un coup de pression

Vainqueur de ses deux premiers matches de Ligue des Champions, le Real Madrid cherchera à faire la passe de trois ce soir à l’occasion de la réception de la Juventus. Une rencontre à laquelle ne participera pas Dean Huijsen. Le jeune défenseur espagnol est blessé et les Merengues font tout pour qu’il soit disponible pour le Clasico.

Cependant, The Athletic nous apprend que si Huijsen fait partie des titulaires indiscutables, l’ancien pensionnaire de Bournemtouh s’est pris un petit coup de pression. En clair, après ses bons débuts, Huijsen a depuis commis quelques erreurs qui ne sont pas passées inaperçues. Et d’après le média britannique, «on lui aurait spécifiquement demandé d’améliorer sa concentration afin de développer son grand potentiel». Le message est passé !

