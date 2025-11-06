Real Madrid : Aurélien Tchouameni blessé et forfait avec les Bleus

Le retour d’Aurélien Tchouameni en Bleus attendra. Déjà absent le mois dernier en raison d’une suspension, le milieu de terrain du Real Madrid va encore devoir renoncer au rassemblement de l’équipe de France, alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jeudi pour les rencontres face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. Censé en faire partie, le joueur de 25 ans est finalement forfait en raison d’une blessure musculaire. La COPE précise que sa durée d’absence devrait être d’environ trois semaines. Une information confirmée peu de temps après sur le site officiel des Merengues.

«Suite aux examens réalisés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid, notre joueur Aurélien Tchouameni a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. En attente d’évolution». Tchouameni devrait ainsi louper les rencontres face au Rayo Vallecano, Elche et l’Olympiakos en Ligue des Champions. Coup dur évidemment pour Xabi Alonso, qui en a fait l’un de ses hommes de base cette saison, mais aussi pour Didier Deschamps, qui ne pourra compter sur lui qu’en mars désormais, pour ce qui sera sa dernière liste avant le Mondial.