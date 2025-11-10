Strasbourg blinde la révélation Samir El Mourabet

Depuis le début de saison, Samir El-Mourabet s’est imposé dans le onze de Strasbourg. Issu du futsal, le milieu de 20 ans est devenu l’un des hommes de base de la composition de Liam Rosenior. Aligné à 12 reprises cette saison en championnat, l’international marocain U20 a été récompensé ce lundi avec un nouveau contrat jusqu’en 2030 :

« Aucun joueur du Racing n’a participé à plus de rencontres que lui cette saison en championnat ! Arrivé au club à l’âge de 10 ans, Samir El Mourabet a patiemment gravi tous les échelons au sein de l’académie alsacienne, où il a défendu les couleurs de chaque équipe de jeunes. Né à Strasbourg en 2005, le milieu de terrain fait partie des belles réussites récentes de la Racing Mutest Académie. Samir El Mourabet a signé un contrat longue durée avec son club formateur jusqu’en 2030.»