Atalanta Bergame : Ivan Juric démis de ses fonctions

C’était dans l’air depuis des jours, c’est désormais officiel. Ivan Juric n’est plus l’entraîneur de l’Atalanta Bergame. Malgré un succès en milieu de semaine à Marseille en Ligue des Champions, le technicien croate n’a pas résisté à la défaite face à Sassuolo ce dimanche (0-3). Ce lundi, le couperet est tombé et le départ de Juric a été acté dans un communiqué laconique :

«L’Atalanta BC annonce qu’Ivan Jurić a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, ainsi que ses plus proches collaborateurs, à savoir Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić et Michele Orecchio. L’Atalanta BC remercie Ivan Jurić et son équipe pour leur engagement et leur souhaite le meilleur pour l’avenir.» Selon plusieurs sources italiennes, son remplaçant devrait être Raffaelle Palladino.