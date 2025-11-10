Menu Rechercher
L’Atalanta va virer Ivan Jurić

Par André Martins
1 min.
Ivan Juric @Maxppp

L’Atalanta traverse des heures décisives concernant l’avenir de son entraîneur Ivan Juric, fragilisé après la défaite contre le promu Sassuolo ce dimanche (0-3), ainsi que par une série inquiétante de résultats négatifs. A l’exception du succès contre l’OM en Ligue des champions, la Dea n’a plus gagné depuis le 30 septembre, avec cinq nuls et deux défaites entre-temps). Selon les informations de Sky Sport, la direction du club bergamasque s’accorde une nuit de réflexion avant de trancher.

La décision finale est attendue ce lundi, et tout indique que le coach croate pourrait être remercié. L’Atalanta semble en effet prête à changer d’entraîneur, avec Raffaele Palladino en pole position pour lui succéder. L’annonce officielle est attendue dans les prochaines heures. Comme nous l’expliquions dimanche, Thiago Motta reste également en contact avec le club lombard.

Pub. le - MAJ le
