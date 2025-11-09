Serie A : l’Inter Milan récupère sa place de leader après son succès contre la Lazio

Suite au succès de l’AS Roma contre l’Udinese, l’Inter Milan était dans l’obligation de l’emporter contre la Lazio, dans l’affiche de ce dimanche soir en Serie A. La partie a parfaitement débuté pour les Interistes grâce à une frappe en pleine lucarne de leur capitaine, Lautaro Martínez, après un énorme travail d’Alessandro Bastoni (3e).

Préféré à un Marcus Thuram encore juste physiquement, Ange-Yoan Bonny a inscrit le deuxième but des Interistes, son quatrième personnel en championnat (62e). Mission accomplie donc pour l’Inter, qui a remporté cette rencontre au Stade Giuseppe Meazza (2-0) et qui a repris la place de leader du championnat italien. Le début de saison compliquée se poursuit pour la Lazio, qui enchaîne un quatrième revers après 11 journées de Serie A. Les Laziali sont neuvièmes et sont plus proches de la 18e place, occupée par le Genoa, que de la tête.