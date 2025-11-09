Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : l’Inter Milan récupère sa place de leader après son succès contre la Lazio

Par Kevin Massampu
1 min.
lautaro martinez @Maxppp
Inter Milan 2-0 Lazio

Suite au succès de l’AS Roma contre l’Udinese, l’Inter Milan était dans l’obligation de l’emporter contre la Lazio, dans l’affiche de ce dimanche soir en Serie A. La partie a parfaitement débuté pour les Interistes grâce à une frappe en pleine lucarne de leur capitaine, Lautaro Martínez, après un énorme travail d’Alessandro Bastoni (3e).

La suite après cette publicité
Inter Milan 2 3' L. Martínez 61' A. Bonny Lazio 0

Préféré à un Marcus Thuram encore juste physiquement, Ange-Yoan Bonny a inscrit le deuxième but des Interistes, son quatrième personnel en championnat (62e). Mission accomplie donc pour l’Inter, qui a remporté cette rencontre au Stade Giuseppe Meazza (2-0) et qui a repris la place de leader du championnat italien. Le début de saison compliquée se poursuit pour la Lazio, qui enchaîne un quatrième revers après 11 journées de Serie A. Les Laziali sont neuvièmes et sont plus proches de la 18e place, occupée par le Genoa, que de la tête.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Lazio

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Lazio Logo Lazio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier